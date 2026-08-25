Συνελήφθη οδηγός ταξί που χρέωσε 600 ευρώ οικογένεια τουριστών με απειλή βίας

Σε σύλληψη οδηγήθηκε ένας 38χρονος οδηγός ταξί στην Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται ότι χρέωσε το εξωφρενικό ποσό των 600 ευρώ σε οικογένεια τουριστών. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαδρομής από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς ξενοδοχείο στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο οδηγός φέρεται να απείλησε με βία τα μέλη της οικογένειας, αρνούμενος να τους παραδώσει τις αποσκευές τους, προκειμένου να αποσπάσει το υπέρογκο ποσό. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Το περιστατικό της υπερχρέωσης και της απειλής

Σύμφωνα με την καταγγελία των τουριστών, το περιστατικό συνέβη τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, 13 Αυγούστου του 2026. Ο 38χρονος οδηγός παρέλαβε την οικογένεια από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό ένα ξενοδοχείο που βρισκόταν στο κέντρο της Αθήνας. Η διαδρομή αυτή, για την οποία ζητήθηκε το υπέρογκο ποσό, αποτελεί το επίκεντρο της υπόθεσης που απασχολεί τις αρχές.

Κατά την άφιξή τους στον προορισμό, ο οδηγός απαίτησε το ποσό των 600 ευρώ για την κούρσα. Όταν οι τουρίστες αντέδρασαν στο εξωφρενικό αυτό τίμημα, ο 38χρονος φέρεται να τους απείλησε επανειλημμένα με χρήση βίας. Τρομοκρατώντας τα μέλη της οικογένειας, τους ανάγκασε να του παραδώσουν το χρηματικό ποσό, προκειμένου να μπορέσουν να αποβιβαστούν από το όχημα και να παραλάβουν τις αποσκευές τους από το ταξί. Ο οδηγός δήλωσε ότι δεν θα τους δώσει τις αποσκευές τους αν δεν αποσπάσει το απαιτούμενο ποσό.

Η καταγγελία και η κινητοποίηση των αρχών

Λίγο μετά το συμβάν, η οικογένεια των τουριστών μετέβη άμεσα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Συντάγματος, το οποίο ανήκει στη Διεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α.). Εκεί, προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία του περιστατικού, περιγράφοντας λεπτομερώς την εμπειρία τους με τον οδηγό ταξί και τις απειλές που δέχτηκαν.

Οι αστυνομικοί του εν λόγω τμήματος ξεκίνησαν αμέσως την προανάκριση. Μέσω ενδελεχούς έρευνας και ανάλυσης ψηφιακών δεδομένων, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 38χρονο ως τον οδηγό του ταξί που ενεπλάκη στο περιστατικό. Η άμεση αντίδραση των αρχών οδήγησε στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων για τη συνέχεια της υπόθεσης, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του.

Η ταυτοποίηση και η σύλληψη του οδηγού

Μετά την ταυτοποίηση του δράστη και τον σχηματισμό της δικογραφίας, ο αρμόδιος Ανακριτής εξέδωσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 38χρονου οδηγού για το αδίκημα της ληστείας. Το ένταλμα αυτό αποτέλεσε τη βάση για την περαιτέρω ενέργεια των διωκτικών αρχών.

Πρωινές ώρες σήμερα, 25 Αυγούστου του 2026, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου, εκτελώντας το εκδοθέν ένταλμα σύλληψης. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται, με τη διαδικασία της δικαιοσύνης να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Διερεύνηση και άλλης υπόθεσης

Παράλληλα με την τρέχουσα υπόθεση που οδήγησε στη σύλληψή του, οι αρχές διερευνούν και μία άλλη καταγγελία που έχει υποβληθεί σε βάρος του 38χρονου οδηγού ταξί. Σύμφωνα με αυτή τη δεύτερη καταγγελία, ο κατηγορούμενος φέρεται να προσπάθησε να εξαπατήσει έναν άλλο τουρίστα, με σκοπό να του αποσπάσει το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ.

Η διερεύνηση αυτής της πρόσθετης υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην εικόνα της δράσης του συλληφθέντος οδηγού ταξί και ενδεχομένως να αποκαλύψει ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Οι αρχές συνεχίζουν το έργο τους για την πλήρη διαλεύκανση όλων των καταγγελιών.

Με πληροφορίες από: Reader, Newsit