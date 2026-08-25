Μετρό στην Κυψέλη: Στον Δήμο Αθηναίων τα πρώτα στοιχεία για τις καθιζήσεις – «Ανησυχητικό» το γεγονός λέει ο Χάρης Δούκας

Ο Δήμος Αθηναίων έχει πλέον στα χέρια του μία πρώτη εικόνα αναφορικά με τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του Μετρό σε συγκεκριμένα κτίρια της Κυψέλης. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία αφορούν 14 κτίρια της περιοχής, όπου έχουν καταγραφεί καθιζήσεις. Η διέλευση του μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο, ακριβώς λόγω αυτών των φαινομένων.

Τα πρώτα στοιχεία για τις καθιζήσεις

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η εταιρεία Ελληνικό Μετρό απέστειλε στον Δήμο Αθηναίων τα πρώτα στοιχεία που αφορούν τα 14 κτίρια της Κυψέλης. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, την οποία διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, με θέμα τις ζημιές και τις καθιζήσεις που προκαλούνται από τα έργα του Μετρό.

Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, τα δεδομένα που παραδόθηκαν περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για την κατάσταση των κτιρίων τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη των εργασιών. Επιπλέον, τα στοιχεία αναλύουν τη μεθοδολογία με βάση την οποία αξιολογούνται οι καταγεγραμμένες καθιζήσεις, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις που αυτές μπορεί να έχουν στη στατική επάρκεια των κτιρίων.

Ο δήμαρχος τόνισε ότι αυτά τα στοιχεία αποτελούν ένα μέρος των πληροφοριών που είχε ζητήσει ο Δήμος, αλλά είναι μία πρώτη προσπάθεια για να αποκτήσουν τόσο οι κάτοικοι όσο και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες μία σαφή εικόνα για την κατάσταση των 14 αυτών κτιρίων. Ο κ. Δούκας επεσήμανε ότι αναμένονται ακόμη τα υπόλοιπα στοιχεία, καθώς και το τελικό πόρισμα των πραγματογνωμόνων.

Ανησυχία για τις ζημιές και αναστολή εργασιών

Ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την ανησυχία του για τις καθιζήσεις που έχουν παρατηρηθεί σε αρκετά κτίρια της Κυψέλης. Αυτό το γεγονός, όπως υπογράμμισε, ήταν και ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή της πορείας του μετροπόντικα, η οποία έχει τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Μάιο. Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των κατοίκων της περιοχής.

Ο δήμαρχος Αθηναίων δήλωσε ξεκάθαρα ότι ο Δήμος βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και τους στηρίζει στις προσπάθειές τους. Η συνεργασία με τους κατοίκους και η διασφάλιση της ασφάλειάς τους αποτελούν προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή, ειδικά μετά τις ανησυχίες που προέκυψαν από τις εργασίες του Μετρό.

Το αίτημα του Δήμου Αθηναίων στην Ελληνικό Μετρό

Προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και σαφήνεια για την κατάσταση, ο Δήμος Αθηναίων είχε ζητήσει από την Ελληνικό Μετρό την αποστολή μίας ολοκληρωμένης έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Παράλληλα με την έκθεση, ο Δήμος είχε αιτηθεί και όλα τα σχετικά τεχνικά έγγραφα που αφορούν τις εργασίες και τις επιπτώσεις τους στην περιοχή της Κυψέλης.

Όπως εξήγησε ο κ. Δούκας, ο βασικός σκοπός αυτού του αιτήματος ήταν να αποκτήσει ο Δήμος μία σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς μπορεί να συνεχιστεί το έργο της κατασκευής του Μετρό. Αυτό κρίνεται απαραίτητο, ειδικά από τη στιγμή που έχουν ήδη καταγραφεί καθιζήσεις σε κτίρια της περιοχής, γεγονός που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη στατική επάρκεια.

Παρουσίαση συμπερασμάτων και δέσμευση για αποκατάσταση

Τα τελικά συμπεράσματα της μελέτης, η οποία εξετάζει τις επιπτώσεις των εργασιών του Μετρό, αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στον Σεπτέμβριο. Η παρουσίαση αυτή θα γίνει τόσο προς τον Δήμο Αθηναίων όσο και προς τους κατοίκους της Κυψέλης, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας υπογράμμισε τη δέσμευση του Δήμου για την απόλυτη ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής. Επιπλέον, τόνισε ότι ο Δήμος επιθυμεί την πλήρη αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκληθεί στα κτίρια λόγω των εργασιών του Μετρό, διασφαλίζοντας ότι κανένας κάτοικος δεν θα μείνει απροστάτευτος.

Η συνέντευξη Τύπου της Πρωτοβουλίας Κατοίκων

Η συνέντευξη Τύπου, στην οποία συμμετείχε ο δήμαρχος Αθηναίων, διοργανώθηκε από την Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των πληγέντων κατοίκων, οι οποίοι εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις ζημιές και τις καθιζήσεις.

Εκτός από τον Χάρη Δούκα, στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Μεταξύ αυτών ήταν ο πραγματογνώμονας και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθώς και ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης. Παρόντες ήταν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων, Πέτρος Κωνσταντίνου, μαζί με πολλούς κατοίκους και πληγέντες από τις εργασίες του Μετρό.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκαν διάφορα κρίσιμα ζητήματα. Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν οι τρόποι για την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί τα κτίρια, η διασφάλιση της στατικής ασφάλειας των κατασκευών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσαν να επανεκκινήσουν οι εργασίες του Μετρό στην περιοχή της Κυψέλης, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πολιτών.

Με πληροφορίες από: Topontiki