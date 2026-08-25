Φωτιά σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέροιας: Κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25 Αυγούστου) σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας, θέτοντας σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Η άμεση κινητοποίηση ήταν επιβεβλημένη, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό της έκτασης και την πλήρη τιθάσευσή της.

Η μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Ξηρολίβαδο, κινητοποιήθηκαν συνολικά τριάντα πυροσβέστες. Αυτοί επιχειρούν με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη και να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού. Η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού επίγειων δυνάμεων υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση και συντονισμένη δράση.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων συνδράμουν επίσης δύο ειδικές ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, προερχόμενες από την 2η ΕΜΟΔΕ. Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι εκπαιδευμένες να επιχειρούν σε δύσβατα και δασικά εδάφη, όπου η πρόσβαση με οχήματα είναι αδύνατη ή εξαιρετικά δύσκολη. Το έργο τους είναι κρίσιμο για την προσέγγιση των εστιών της πυρκαγιάς σε σημεία που δεν είναι προσβάσιμα από τους δρόμους, συμβάλλοντας καθοριστικά στον έλεγχο της φωτιάς στην δασική έκταση της Βέροιας.

Συνεχείς ρίψεις από αέρος

Παράλληλα με τις επίγειες δυνάμεις, σημαντική είναι και η συμβολή των εναέριων μέσων στην επιχείρηση κατάσβεσης. Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από την περιοχή του Ξηρολιβάδου. Η δράση τους είναι καθοριστική για την άμεση αντιμετώπιση των φλογών από ψηλά, ειδικά σε σημεία όπου η φωτιά έχει αναπτύξει μεγάλη ένταση ή βρίσκεται σε δύσβατες πλαγιές.

Οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα συμπληρώνουν το έργο των πυροσβεστών στο έδαφος, δημιουργώντας ζώνες πυροπροστασίας και μειώνοντας την ένταση της πυρκαγιάς. Η συντονισμένη δράση των αεροσκαφών και του ελικοπτέρου στο Ξηρολίβαδο της Βέροιας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής στρατηγικής για την πλήρη κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης.

Η υποστήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση

Στην προσπάθεια για την κατάσβεση της φωτιάς, παρέχεται και συνδρομή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). Συγκεκριμένα, υδροφόρες των ΟΤΑ έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν στο σημείο, ενισχύοντας τις δυνατότητες των πυροσβεστικών δυνάμεων. Η υποστήριξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ανατροφοδότηση των πυροσβεστικών οχημάτων με νερό, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη ροή των επιχειρήσεων.

Η συνεργασία μεταξύ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των ΟΤΑ αποτελεί ένα κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης. Η διάθεση υδροφόρων και άλλων μέσων από την τοπική αυτοδιοίκηση συμβάλλει στην ενίσχυση του συνολικού μηχανισμού αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους στο Ξηρολίβαδο της Βέροιας.

Το επίκεντρο της πυρκαγιάς στη Βέροια

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Ξηρολίβαδο της Βέροιας. Η συγκεκριμένη τοποθεσία, χαρακτηριζόμενη από την παρουσία δασικής βλάστησης, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένες μεθόδους κατάσβεσης. Η επιλογή του Ξηρολιβάδου ως σημείου εκδήλωσης της φωτιάς καθιστά την επιχείρηση πιο σύνθετη, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της ποσότητας καύσιμης ύλης.

Η άμεση αντίδραση των αρχών, με την κινητοποίηση τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων, είχε ως στόχο να περιορίσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς σε αυτή την ευαίσθητη δασική περιοχή. Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη στο Ξηρολίβαδο της Βέροιας, συνεχίζοντας τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25 Αυγούστου).

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Reader