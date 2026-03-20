Τις τελευταίες ημέρες, η Ήπειρος βρίσκεται στο επίκεντρο της σεισμικής δραστηριότητας, με συνεχείς δονήσεις να καταγράφονται στην περιοχή. Σεισμολόγοι και ειδικοί παρακολουθούν με ανησυχία την κατάσταση, καθώς η ένταση και η συχνότητα των σεισμών προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους και τις αρχές.

Ενδείξεις για ισχυρούς μετασεισμούς

Σύμφωνα με τον Βασίλη Καραστάθη, διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι διαδοχικές σεισμικές δονήσεις στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι πιθανό να αποτελούν ισχυρούς μετασεισμούς από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου. Ο Καραστάθης σημειώνει ότι η σεισμική ακολουθία είχε αρκετούς μετασεισμούς, αλλά υπήρχε έλλειψη δονήσεων άνω των 4,0 Ρίχτερ, κάτι που μπορεί τώρα να εκδηλώνεται. «Τα επόμενα εικοσιτετράωρα πιστεύω θα έχουμε μια σαφέστερη εικόνα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σεισμική έξαρση και αναμενόμενες δονήσεις

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, εξηγεί ότι η σεισμική ακολουθία στην Ήπειρο βρίσκεται σε έξαρση και αναμένουμε παρόμοιες δονήσεις για αρκετές ημέρες ακόμη. Ο καθηγητής περιγράφει το φαινόμενο ως μια παροξυσμική φάση, η οποία εκδηλώνεται εδώ και 10 ημέρες, με χαρακτηριστικά που θυμίζουν σμήνος σεισμών. Επίσης, τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, εφόσον οι κάτοικοι ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Επαγρύπνηση και προετοιμασία

Ο καθηγητής Σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος επισημαίνει ότι η ένταση των δονήσεων επιβάλλει προσοχή και προετοιμασία. Ο ίδιος υπογραμμίζει την πιθανότητα για μια ισχυρότερη σεισμική δόνηση, με μέγεθος που θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 6 Ρίχτερ. Ο Παπαζάχος καλεί τις αρμόδιες αρχές να είναι έτοιμες για την αντιμετώπιση πιθανών κατολισθήσεων κοντά στην Εγνατία Οδό και προτείνει στους Δήμους να εξετάσουν τη μη χρήση κτιρίων με προβλήματα στατικότητας.

Οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να επικαιροποιήσουν τις βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας, να γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν κατά τη διάρκεια μιας δόνησης και να έχουν προσυμφωνημένα σημεία συνάντησης.

Καταγραφή σεισμικών γεγονότων

Οι σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες περιλαμβάνουν ένα σεισμό 4 Ρίχτερ, 11 χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων, και ένα σεισμό 4,6 Ρίχτερ 12 χλμ. ΒΒΑ της ίδιας περιοχής. Αυτές οι δονήσεις ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και προετοιμασία των τοπικών αρχών.

Η κατάσταση στην Ήπειρο παραμένει ρευστή, με τους ειδικούς να τονίζουν τη σημασία της επαγρύπνησης και της ετοιμότητας. Οι σεισμικές ακολουθίες συνεχίζουν να απασχολούν τους κατοίκους, αλλά οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την ψυχολογική υποστήριξη των πολιτών.

