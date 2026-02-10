Σε εξέλιξη βρίσκεται η μαραθώνια απολογία του 54χρονου Σμηνάρχου της Πολεμικής Αεροπορίας ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα στο Αεροδικείο Αθηνών. Ο ανώτερος αξιωματικός, που κατηγορείται για κατασκοπεία και μετάδοση μυστικών πληροφοριών, βρίσκεται ενώπιον των δικαστικών αρχών από τις 10 το πρωί, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει τριγμούς στις ένοπλες δυνάμεις και κινητοποίηση της ΕΥΠ.

Το χρονικό της στρατολόγησης μέσω LinkedIn

Η υπόθεση θυμίζει σενάριο κατασκοπευτικής ταινίας, καθώς η πρώτη επαφή φέρεται να έγινε σε «ουδέτερο» ψηφιακό έδαφος:

Η προσέγγιση (2023) : Ο Κινέζος πράκτορας εντόπισε τον Σμήναρχο στο LinkedIn. Χρησιμοποιώντας ένα προφίλ εταιρείας που δεν σχετιζόταν με τον αμυντικό τομέα, τον προσέγγισε με αφορμή το ενδιαφέρον του αξιωματικού για τον κινεζικό πολιτισμό.

: Ο Κινέζος πράκτορας εντόπισε τον Σμήναρχο στο LinkedIn. Χρησιμοποιώντας ένα προφίλ εταιρείας που δεν σχετιζόταν με τον αμυντικό τομέα, τον προσέγγισε με αφορμή το ενδιαφέρον του αξιωματικού για τον κινεζικό πολιτισμό. Το ταξίδι στο Πεκίνο (Αύγουστος 2024): Ο Σμήναρχος ταξίδεψε στην Κίνα, δηλώνοντας στην υπηρεσία του ότι θα έκανε διακοπές και σεμινάρια γλώσσας. Εκεί συναντήθηκε με τον «χειριστή» του, ο οποίος χρησιμοποιούσε ευρωπαϊκό όνομα, καθώς και με άλλα τρία άτομα.

Οι πληρωμές μέσω WeChat και το «ψηφιακό πορτοφόλι»

Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ, η οικονομική συναλλαγή γινόταν με τρόπο που δύσκολα εντοπίζεται από τα παραδοσιακά συστήματα:

Κινεζικό WhatsApp: Η επικοινωνία και οι πληρωμές γίνονταν μέσω της εφαρμογής WeChat. QR Codes: Ο αξιωματικός φέρεται να είχε πρόσβαση σε κινεζικό ψηφιακό πορτοφόλι, από το οποίο εκταμίευσε ποσά που, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, αγγίζουν τις 30.000 ευρώ. Στάση Κατηγορουμένου: Οι δικηγόροι του δηλώνουν πως ο πελάτης τους είναι στη διάθεση των αρχών για πλήρες άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών και έλεγχο των περιουσιακών του στοιχείων.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον στο είδος και τη σημασία των πληροφοριών που ενδέχεται να διέρρευσαν, καθώς και στο αν υπήρξε κίνδυνος για τα εθνικά συμφέροντα.

