Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίσσονται μετά την τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, όπου τέσσερις ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα, βάζοντας δραματικό τέλος στο θρίλερ της εξαφάνισής τους.

Οι διασώστες εντόπισαν νεκρούς τρεις άνδρες και μία γυναίκα το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους, που επί ώρες –ακόμη και ημέρες– προσπαθούσαν μάταια να επικοινωνήσουν μαζί τους.

«Την έπαιρνα τηλέφωνο δύο μέρες και δεν το σήκωνε. Δεν ήξερα πού είχε πάει, θα μου το έλεγε όταν θα γύριζε», λέει με τρεμάμενη φωνή η μητέρα της Δώρας Καπλάνη, περιγράφοντας τις τελευταίες ώρες αγωνίας πριν μάθει την τραγική αλήθεια.

Αγωνία, σιωπή και μοιραία νέα

Οι συγγενείς των ορειβατών προσπαθούσαν απεγνωσμένα να τους εντοπίσουν, καλώντας συνεχώς στα κινητά τους και ζητώντας βοήθεια από φίλους και κατοίκους της περιοχής. Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της τραγωδίας που είχε προηγηθεί.

Ιδιαίτερα δραματική είναι και η ιστορία του Γιώργου Δόμαλη. Την ώρα που αγνοούνταν στα βουνά της Φωκίδας, ο παππούς του άφηνε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο πατέρας του ενημερώθηκε ταυτόχρονα για τον θάνατο του πατέρα του και για την εξαφάνιση του γιου του, με την αγωνία να μετατρέπεται λίγο αργότερα σε ανείπωτο πόνο.

«Μας πήραν τηλέφωνο οι γονείς του Γιώργου να πάμε στο σπίτι του, γιατί δεν τον έβρισκαν και είχε πεθάνει ο παππούς του. Όταν φτάσαμε, είδαμε ότι έλειπε και το αυτοκίνητο», ανέφερε φίλος του μιλώντας στον ANT1.

Ποιοι ήταν οι τέσσερις ορειβάτες

Ο Γιώργος Δόμαλης, μηχανικός υπολογιστών και ιδρυτής start-up εταιρείας, είχε επιλέξει να ζει μόνιμα σε χωριό της ορεινής Φωκίδας, δουλεύοντας εξ αποστάσεως για να βρίσκεται κοντά στη φύση και στα βουνά που αγαπούσε.

Στην ομάδα βρισκόταν και ο στενός του φίλος, Κωνσταντίνος Πατίκας, προγραμματιστής με καταγωγή από την Κοζάνη, που ταξίδευε συχνά και ασχολούνταν με extreme sports, χωρίς ωστόσο μεγάλη εμπειρία στην ορειβασία. Όπως λένε συγγενείς του, τα Χριστούγεννα επρόκειτο να τα περάσει στην Ισπανία, όμως τελικά βρέθηκε στη Φωκίδα, δίπλα στον φίλο του.

Ο μεγαλύτερος της παρέας ήταν ο 55χρονος Θανάσης Κολοτούρος, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και ιδιαίτερα έμπειρος ορειβάτης, γνωστός στους κύκλους των ορειβατικών συλλόγων της Κρήτης. Μαζί τους βρισκόταν και η Δώρα Καπλάνη, εκπαιδευτικός από τα Τρίκαλα, με πολυετή εμπειρία στην ορειβασία και εκπαίδευση σε σχετικές σχολές.

Βαρύ πένθος και αναπάντητα «γιατί»

Η τραγωδία στα Βαρδούσια έχει προκαλέσει βαθιά συγκίνηση σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ συγγενείς και φίλοι προσπαθούν να διαχειριστούν τον πόνο και τα αναπάντητα ερωτήματα για τη μοιραία απόφαση της ανάβασης σε εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τα λόγια των δικών τους ανθρώπων αποτυπώνουν το μέγεθος της απώλειας, σε μια υπόθεση που θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η φύση.

Διαβάστε ακόμα: Περιστέρι: Σύλληψη δύο ανηλίκων μετά από καταδίωξη για κλοπή μοτοσικλέτας