Αγροτικές κινητοποιήσεις: Σοβαρές επιπτώσεις στην αγορά και στον τουρισμό ενόψει Χριστουγέννων

Σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις καταγράφονται στην αγορά και στον τουρισμό εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και των μπλόκων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, με εμπόρους, ξενοδόχους και επιχειρήσεις εστίασης να εκπέμπουν κραυγή αγωνίας, λίγες ημέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι των κλάδων, οι απώλειες δεν αφορούν μόνο τα δύο εορταστικά τριήμερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά καταγράφονται εδώ και περίπου 20 ημέρες, λόγω των περιορισμών στη μετακίνηση και στα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Απώλειες εκατομμυρίων στην αγορά

Μιλώντας στο OPEN, ο πρόεδρος του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, ανέφερε ότι οι επιπτώσεις είναι ήδη σημαντικές και ενδέχεται να ενταθούν εάν τα μπλόκα παραμείνουν και κατά τη διάρκεια των γιορτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

- οι απώλειες στα νωπά προϊόντα και στα τρόφιμα φτάνουν περίπου 1,5 εκατ. ευρώ την ημέρα

- οι ζημιές στις εξαγωγές μέσω οδικών μεταφορών, κυρίως προς τα Βαλκάνια, ανέρχονται σε 4 έως 5 εκατ. ευρώ ημερησίως

Τουρισμός: Ακυρώσεις έως και 50%

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το πλήγμα και στον τουριστικό κλάδο, σε περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τα μπλόκα, όπως τα Τρίκαλα, ο Βόλος και το Πήλιο.

Ο πρόεδρος των Ξενοδόχων Μαγνησίας Γιώργος Ζαφείρης δήλωσε ότι οι ακυρώσεις αγγίζουν ακόμη και το 50%, τονίζοντας πως «δεν μιλάμε για δύο τριήμερα, αλλά για μια κατάσταση που διαρκεί εδώ και είκοσι μέρες».

Για ακυρώσεις της τάξης του 20% έως 25% έκανε λόγο η αντιπρόεδρος των Ξενοδόχων Ιωαννίνων Έφη Εξάρχου.

«Δεν υπάρχει ομαλή πρόσβαση»

Ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνια Ένωση Ξενοδόχων, Ηρακλής Τσιτλακίδης, σημείωσε στον ΣΚΑΪ ότι η πληρότητα είναι σαφώς χαμηλότερη από το αναμενόμενο, καθώς δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στους προορισμούς.

Όπως ανέφερε, στα καταλύματα καταγράφονται τόσο ακυρώσεις κρατήσεων όσο και διστακτικότητα για νέες, με τις συνέπειες να επεκτείνονται σε όλη την τοπική οικονομία και όχι μόνο στη φιλοξενία.

«Έχουμε χάσει το 30%»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Τρικάλων Κωνσταντίνος Παπούλιος δήλωσε σε ΕΡΤ και ΣΚΑΪ ότι τις προηγούμενες εβδομάδες οι απώλειες φτάνουν το 30%, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς επισκέπτες οι επιχειρήσεις δεν έχουν κανένα έσοδο.

Τόνισε επίσης ότι οι μονάδες που πλήττονται ανήκουν σε τοπικούς επιχειρηματίες και όχι σε πολυεθνικές, επισημαίνοντας πως η ζημιά μεταφέρεται άμεσα στην τοπική αγορά.

Επιπτώσεις σε ολόκληρη την τοπική οικονομία

Από την πλευρά της, η υπεύθυνη διοργάνωσης του Μύλος των Ξωτικών, Έφη Λεβέντη, σημείωσε ότι οι επισκέπτες που ταξιδεύουν για την εορταστική εμπειρία ενισχύουν συνολικά την περιοχή, καθώς συνδυάζουν την επίσκεψή τους με προορισμούς όπως τα Μετέωρα και η Λίμνη Πλαστήρα.

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων απευθύνουν κοινό κάλεσμα προς τους αγρότες να προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα πρέπει να προκαλούν δυσανάλογες επιπτώσεις σε άλλους κλάδους της οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια κρίσιμη εορταστική περίοδο.

Διαβάστε ακόμα: Κυψέλη: Το βίαιο παρελθόν της 16χρονης που έβγαλε μαχαίρι μέσα σε σχολείο – Καρέ καρέ το αιματηρό επεισόδιο