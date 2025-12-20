Ήταν 29 Ιανουαρίου 2022 όταν ένα πολυτελές οροφοδιαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού, στο Κολωνάκι, παραδόθηκε στις φλόγες. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε απανθρακωμένη η Ελένη Παπαδοπούλου, γνωστό πρόσωπο της αθηναϊκής κοινωνίας και χήρα του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου. Από την πρώτη στιγμή, ο θάνατός της ντύθηκε με το πέπλο ενός «τραγικού ατυχήματος». Ένα τσιγάρο, αναθυμιάσεις, απώλεια αισθήσεων. Ένα σενάριο που αρχικά φάνηκε να βολεύει όλους.

Ωστόσο, η εικόνα της καταστροφής στο διαμέρισμα δεν επιβεβαίωνε αυτή την εκδοχή. Η φωτιά ήταν ασυνήθιστα σφοδρή, με χαρακτηριστικά που δύσκολα θα μπορούσαν να αποδοθούν σε αμέλεια. Οι πρώτες σοβαρές αμφιβολίες προέκυψαν από τις παρατηρήσεις έμπειρων αξιωματικών της Πυροσβεστικής, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού Τμήματος.

Τα πορίσματά τους ήταν σαφή: εντοπίστηκε χρήση εύφλεκτου υγρού, ανάφλεξη με γυμνή φλόγα και ξεκάθαρη ένδειξη πρόθεσης εμπρησμού. Τα συμπεράσματα διαβιβάστηκαν στην εισαγγελία, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η φωτιά είχε στόχο να καλύψει τα ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Κι όμως, για χρόνια η υπόθεση έμεινε ουσιαστικά στάσιμη. Ο φάκελος δεν προχωρούσε, εγκλωβισμένος στις καθυστερήσεις του δικαστικού συστήματος, δημιουργώντας την εντύπωση ότι όλα είχαν κλείσει οριστικά. Μέχρι τη στιγμή που εισαγγελικός λειτουργός έσκυψε ξανά πάνω στα στοιχεία.

Τότε, η εικόνα άλλαξε δραματικά. Παραγγέλθηκαν νέες εργαστηριακές εξετάσεις και ζητήθηκε πλήρης διερεύνηση για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών ανέλαβε δράση, εξετάζοντας πρόσωπα, κινήσεις και πιθανά κίνητρα.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα τροπή έπαιξαν τα ευρήματα που παρουσίασε το Φως στο Τούνελ. Οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές αναλύσεις κατέρριψαν το αφήγημα του δυστυχήματος. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της Ελένης Παπαδοπούλου ήταν μόλις 5%, επίπεδο που μπορεί να εξηγηθεί από τη συνήθεια του καπνίσματος, όχι όμως από θάνατο λόγω εισπνοής καπνού.

Το συμπέρασμα ήταν ανατριχιαστικό: όταν ξέσπασε η φωτιά, η γυναίκα δεν ανέπνεε. Επιπλέον, ανιχνεύτηκαν ισχυρές συγκεντρώσεις ηρεμιστικών ουσιών, πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια, στοιχείο που δείχνει ότι βρισκόταν σε βαθιά καταστολή ή ήταν ήδη νεκρή πριν την πυρπόληση.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν στη συνέχεια το χειρότερο σενάριο. Στα ρούχα του θύματος και στα έπιπλα του χώρου βρέθηκαν ίχνη επιταχυντή καύσης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάποιος περιέλουσε την ηλικιωμένη με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, εμποτίζοντας τον καναπέ και τον περιβάλλοντα χώρο, πριν βάλει τη φωτιά.

Με τα δεδομένα αυτά, ο εισαγγελέας χαρακτήρισε πλέον επισήμως τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου ως δολοφονία. Το πρόσωπο που φέρεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας προκαλεί σοκ, ενώ έχει ήδη κληθεί να καταθέσει ανωμοτί. Η απόφαση για την άσκηση δίωξης αναμένεται.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η αρχική αντίδραση του γιου της, όταν το «Τούνελ» επικοινώνησε μαζί του. Εμφανίστηκε απόλυτα πεπεισμένος ότι η υπόθεση είχε κλείσει και μίλησε για ατύχημα από τσιγάρο, επικαλούμενος πορίσματα και κλειδωμένο σπίτι. Παρά τις επισημάνσεις του ρεπόρτερ ότι η έρευνα είναι ενεργή και τα στοιχεία σοβαρά, αρνήθηκε κάθε περαιτέρω συζήτηση.

Σήμερα, τρία χρόνια μετά, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με βαριές σκιές. Η φωτιά στο Κολωνάκι δεν φαίνεται να ήταν ένα τραγικό λάθος, αλλά το τελευταίο κεφάλαιο μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής πράξης, που πλέον ζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη.

