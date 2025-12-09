Αποθήκη-οπλοστάσιο στα Καλύβια: Βρέθηκαν όπλα, πινακίδες και κλεμμένα οχήματα

Στην εξάρθρωση οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας στα Καλύβια Αττικής προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., εντοπίζοντας οπλισμό, κλεμμένα οχήματα και εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 37χρονος άνδρας και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο στην κατοικία των συλληφθέντων και σε αποθήκη που χρησιμοποιούνταν για αποσυναρμολόγηση οχημάτων και είχε μισθώσει ο άνδρας. Εκεί εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και κλεμμένων οχημάτων.

Αναλυτικά κατασχέθηκαν:

- 3 πολεμικά τυφέκια

- 3 πιστόλια

- 7 γεμιστήρες και σιγαστήρας

- 5 κλεμμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

- Πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας αμφιβόλου γνησιότητας

- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με πινακίδες που αντιστοιχούν σε άλλο όχημα

- Σκάφος με μηχανή

- Ι.Χ.Ε. με παραποιημένο αριθμό πλαισίου

- 9 εγκέφαλοι αερόσακων και φύσα εγκεφάλου αυτοκινήτου

- 2 κράνη

- Drone

- 3 κινητά τηλέφωνα

- Είδη ρουχισμού

Εξιχνιάστηκαν έξι κλοπές

Η έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση έξι περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε:

- Αθήνα

- Βριλήσσια

- Αιγάλεω

- Βύρωνα

- Αχαρνές

- Χολαργό

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ο άνδρας, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για ανθρωποκτονία, βιασμό και απόδραση.

