Μια βαθιά προσωπική και φορτισμένη συναισθηματικά συνέντευξη παραχώρησε ο Πάνος Ρούτσι στον Νίκο Συρίγο για την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», μιλώντας ανοιχτά για την απώλεια του γιου του, Ντένις Ρούτσι, ένα από τα 57 θύματα του δυστυχήματος στα Τέμπη. Με εμφανή κόμπο στη φωνή, ο ίδιος τοποθετήθηκε και απέναντι στην κριτική που δέχθηκε μετά την εμφάνισή του σε νυχτερινό μαγαζί.

«Νιώθω προδοσία. Μας προδώσανε», είπε με ένταση, ξεκαθαρίζοντας πως η οργή και ο πόνος του δεν καταλαγιάζουν. Περιέγραψε πώς χρειάστηκαν τέσσερις ημέρες για να ταυτοποιηθεί ο γιος του μέσω DNA, κάτι που –όπως είπε– ενίσχυσε την πεποίθηση πως προτεραιότητα δεν ήταν η διάσωση, αλλά η συγκάλυψη. «Υποσχέθηκα στο παιδί μου ότι δεν θα σταματήσω και ότι θέλω να μπει στη φυλακή όποιος φταίει», τόνισε.

Ο Πάνος Ρούτσι μίλησε επίσης για τη δική του προσπάθεια να αντέξει το καθημερινό βάρος της απώλειας. Ανέφερε ότι απευθύνθηκε ακόμη και σε υπνοθεραπευτή, αναζητώντας έστω για λίγο την αίσθηση πως μπορεί να «ακούσει ξανά τη φωνή του παιδιού του», έστω κι αν ήξερε πως αυτό μπορεί να ήταν ψευδαίσθηση. «Το είχα ανάγκη», είπε με ειλικρίνεια.

Η αντίδρασή του στα σχόλια για την έξοδό του

Όσον αφορά την παρουσία του σε χώρο διασκέδασης, απάντησε με άμεσο και ανθρώπινο τρόπο:

«Άνθρωπος είμαι και εγώ. Δεν έχω την ανάγκη να ξεσπάσω κάπου;

Δεν μπορώ να πάω με έναν φίλο μου να πιω ένα ποτό;

Δεν μπορώ τον πόνο αυτό που έχω μέσα μου, κάπως… να τον ξεχάσω έστω για μία στιγμή;»

Με αυτή τη φράση, έδωσε το προσωπικό του στίγμα για το πώς ο καθένας διαχειρίζεται τη θλίψη και τη μνήμη, χωρίς κανείς να μπορεί πραγματικά να γνωρίζει το βάρος που κουβαλά.

