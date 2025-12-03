# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη συνοδηγός

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Μητέρα και κόρη έπεσαν με το αυτοκίνητο σε ποτάμι - Νεκρή η 75χρονη συνοδηγός

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα στην περιοχή των Κουραμάδων στην Κέρκυρα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε ποτάμι από ύψος περίπου 7 μέτρων. Στο όχημα επέβαιναν δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη.

Η συνοδηγός, ηλικίας περίπου 75 ετών, τραυματίστηκε θανάσιμα. Η οδηγός, περίπου 48 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι δύο γυναίκες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημα μετά την πτώση και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, σύμφωνα με το corfutvnews. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τις μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της 75χρονης συνοδηγού.

Διαβάστε ακόμα: Ηράκλειο: Μαθητής 17 ετών στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Συλλήψεις σε εκπαιδευτικό και ιδιοκτήτη εστιατορίου

