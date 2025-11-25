Σοκ επικρατεί στη Νέα Πέραμο μετά τη νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που κατέληξε σε ανθρωποκτονία τα ξημερώματα της Τρίτης. Ένας 44χρονος συνελήφθη ως δράστης της δολοφονίας του 47χρονου αδελφού του, μέσα στη μονοκατοικία όπου ζούσαν μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό τους.

Το θύμα βρέθηκε από τους αστυνομικούς σε μια λίμνη αίματος, έπειτα από κλήση που έγινε στις Αρχές περίπου στις 4 τα ξημερώματα. Είχε προηγηθεί ένας ακόμη εκρηκτικός καβγάς μεταξύ των δύο αδελφών, οι οποίοι –σύμφωνα με μαρτυρίες– είχαν συχνά έντονες λογομαχίες.

Καβγάδες, εντάσεις και ιστορικό βίας

Γείτονες της οικογένειας αναφέρουν πως οι τσακωμοί ήταν σχεδόν καθημερινότητα στο σπίτι. «Άκουγες φωνές συνέχεια. Είχαν γίνει πολλά περιστατικά. Πριν λίγο καιρό ο ένας πήγε να πνίξει τον άλλον», περιγράφει κάτοικος της περιοχής, σημειώνοντας ότι το επεισόδιο εκείνο είχε οδηγήσει σε δικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης με αναστολή.

Όπως προκύπτει, τα τελευταία πέντε χρόνια είχαν καταγραφεί τουλάχιστον έξι περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ανάμεσα στους δύο αδελφούς, με μηνύσεις που όμως δεν στάθηκαν ικανές να αποτρέψουν τη μοιραία κατάληξη.

Ο μεγαλύτερος αδελφός προσπάθησε να τους χωρίσει

Στο σπίτι βρίσκονταν και ο 48χρονος μεγαλύτερος αδελφός, ο οποίος –όπως λένε οι γείτονες– ήταν εκείνος που εργαζόταν ως ντελίβερι και συντηρούσε οικονομικά τους άλλους δύο, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξάρτηση από αλκοόλ και ουσίες.

Ο 48χρονος μπήκε στη μέση για να τους χωρίσει, όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει την τραγωδία. Μετά το φονικό ήταν ο ίδιος που κάλεσε την Αστυνομία, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο 47χρονος είναι νεκρός και πως δράστης είναι ο μικρότερος αδελφός τους.

Το φονικό όπλο και τα σενάρια για τις συνθήκες του θανάτου

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 44χρονος φέρεται να μαχαίρωσε τον αδελφό του με ψαλίδι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Ο δράστης μεταφέρθηκε φρουρούμενος στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς φέρει τραύματα στο πρόσωπο που πιθανότατα προκλήθηκαν στη διάρκεια της πάλης.

Μαρτυρίες από το περιβάλλον της οικογένειας αναφέρουν και το ενδεχόμενο ο 47χρονος να χτύπησε το κεφάλι του σε μάρμαρο στο μπάνιο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τον ιατροδικαστή.

Σοκαρισμένη η γειτονιά

Οι κάτοικοι δηλώνουν συγκλονισμένοι, αν και δεν αιφνιδιάστηκαν από την έκβαση, αφού –όπως λένε– το οικογενειακό περιβάλλον ήταν «εκρηκτικό» και οι εντάσεις συχνές. «Φοβόμασταν ότι κάποια στιγμή θα γίνει το κακό», σχολιάζουν.

Η υπόθεση διερευνάται από την Ασφάλεια, ενώ ο 44χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα μόλις λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

