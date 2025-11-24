# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο: «Δεν μου έδινε να πιω…» – Τι κατέθεσε ο 44χρονος που σκότωσε τον αδελφό του

Σοκαρισμένη παραμένει η Νέα Πέραμος από το άγριο οικογενειακό έγκλημα που σημειώθηκε μέσα σε σπίτι της περιοχής, όταν ένας 44χρονος δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του με ψαλίδι, παρουσία μάλιστα του τρίτου αδελφού τους, ο οποίος ήταν και ο άνθρωπος που ειδοποίησε τις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, ο δράστης φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του πως ο καβγάς ξέσπασε όταν ο αδελφός του αρνήθηκε να του δώσει αλκοόλ:
«Δεν μου έδινε να πιω, τσακωθήκαμε και έγινε το κακό», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.

Ο 44χρονος είναι ήδη γνωστός στις αρχές, όχι ως δράστης αλλά ως θύμα ενδοοικογενειακής βίας, καθώς στο παρελθόν έχει καταθέσει συνολικά έξι καταγγελίες εναντίον των δύο αδελφών του για επεισόδια μέσα στο σπίτι.

Το τραγικό περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά το βαθύ πρόβλημα βίας που επικρατούσε στην οικογένεια, η οποία φαίνεται πως ζούσε για χρόνια σε περιβάλλον έντασης, καταγγελιών και συχνών συγκρούσεων.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη την υπόθεση που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας των τελευταίων μηνών.

