Σοκ, αλλά όχι έκπληξη, προκαλούν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την οικογενειακή τραγωδία στον Λουτρόπυργο Νέας Περάμου, όπου τα ξημερώματα της Δευτέρας ένας 44χρονος δολοφόνησε τον 47χρονο αδελφό του. Τα δύο αδέλφια ζούσαν μαζί στη μονοκατοικία όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα, μαζί με έναν τρίτο αδελφό 48 ετών, ο οποίος ήταν και αυτός που ειδοποίησε τις Αρχές.

Ήταν λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα όταν ο έντονος καβγάς των δύο αδελφών κατέληξε σε φονικό. Ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε στον αδελφό του με ψαλίδι, με το θύμα να εντοπίζεται από τους αστυνομικούς μέσα σε λίμνη αίματος. Ο 44χρονος συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα που εκτιμάται ότι προήλθαν από τη συμπλοκή.

«Καθημερινοί καβγάδες και παλαιότερη απόπειρα στραγγαλισμού»

Οι γείτονες μιλούν για μια διαλυμένη οικογένεια που ζούσε υπό άθλιες συνθήκες, με τις εντάσεις να αποτελούν καθημερινότητα επί 15 χρόνια. Όπως λένε, το θύμα είχε εκφράσει επανειλημμένα φόβους για τη ζωή του:

«Εμένα μου έλεγε πολλές φορές ότι κινδυνεύει από τον μικρό, ότι θα τον σκοτώσει», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπήρχε και παλαιότερο περιστατικό ακραίας βίας: «Πριν ένα διάστημα πήγε να τον πνίξει. Ήρθε το ασθενοφόρο, τη γλίτωσε στο παρά πέντε. Έγινε δικαστήριο και επιβλήθηκε ποινή με αναστολή δύο ετών». Παρά τις μηνύσεις και τα αλλεπάλληλα επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας —έξι μόνο την τελευταία πενταετία— η κατάσταση δεν άλλαξε.

Η τραγική ειρωνεία

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ότι ο 47χρονος θύμα είχε πει πρόσφατα:

«Δεν θα πάω πάνω, γιατί αν πάω θα τον σκοτώσω».

Όπως σχολιάζουν πικρά οι γείτονες, «τελικά έγινε το αντίθετο». Το θύμα συχνά κοιμόταν σε στάση λεωφορείου ή φιλοξενούνταν από γνωστούς για να αποφύγει τις καθημερινές συγκρούσεις.

Συνθήκες εξαθλίωσης και καθυστερημένη παρέμβαση

Οι περιγραφές για τη ζωή της οικογένειας είναι δραματικές. Τα δύο αδέλφια φαίνεται να είχαν εξαρτήσεις από αλκοόλ και ουσίες, ενώ ο μεγαλύτερος αδελφός εργαζόταν ως ντελίβερι και συντηρούσε τους άλλους δύο. Η οικογένεια λάμβανε συσσίτιο από την Πρόνοια, ενώ —σύμφωνα με περίοικους— βοήθεια είχε προσφέρει και η εκκλησία.

Παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της γειτονιάς και την επίσκεψη σε ψυχίατρο —στον οποίο ο δράστης φέρεται να επιτέθηκε— λύση δεν δόθηκε ποτέ.

«Ήταν άκρως επιθετικοί και επικίνδυνοι. Ο χρόνος άργησε να φέρει αυτό που έγινε, γιατί δεν επενέβησαν άλλες δυνάμεις να το σταματήσουν», λένε οι κάτοικοι, αφήνοντας αιχμές για σοβαρό κενό στην κρατική πρόνοια και την ψυχιατρική υποστήριξη.

