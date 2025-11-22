Θεσσαλονίκη: 22χρονος υπέστη σοβαρή δηλητηρίαση από σούσι – Μολύνθηκε από το παράσιτο ανισάκις

Σοβαρή περιπέτεια υγείας αντιμετώπισε ένας 22χρονος στη Θεσσαλονίκη μετά την κατανάλωση σούσι, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί συχνή διατροφική του επιλογή. Λίγο μετά το γεύμα του αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Αρχικά οι γιατροί εκτίμησαν ότι πρόκειται για νεοπλασία, ωστόσο η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε αποκάλυψε την πραγματική αιτία: ο νεαρός είχε μολυνθεί από το παράσιτο ανισάκις, το οποίο εντοπίζεται σε ωμά ψάρια και τρόφιμα που δεν έχουν μαγειρευτεί επαρκώς. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση δηλητηρίασης από ανισάκις στην Ελλάδα.

Τι είναι η ανισακίαση και πώς εκδηλώνεται

Η μόλυνση από το συγκεκριμένο εντερικό παράσιτο – γνωστή και ως ανισακίδωση – συνδέεται με οξέα γαστρεντερικά συμπτώματα, όπως:

- έντονο κοιλιακό άλγος

- ναυτία

- διάρροια

- έμετο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον 22χρονο χορηγήθηκε αντιβίωση και νοσηλεύεται πλέον εκτός κινδύνου, με σταθερή κλινική εικόνα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά από άλλα σοβαρά συμβάντα τροφικών δηλητηριάσεων, γεγονός που υπενθυμίζει τη σημασία της σωστής επεξεργασίας και παρασκευής ευαίσθητων τροφίμων.

