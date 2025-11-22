Απρόσμενη εξέλιξη είχε η τηλεοπτική εμφάνιση της Ναταλίας Κατσίφη, της δασκάλας που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή στην αστυνομία για ακατάλληλη συμπεριφορά, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του ΣΚΑΪ, με παρουσιαστές τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και την Ιωάννα Μαλέσκου.

Η εκπαιδευτικός μίλησε ελάχιστα και αποχώρησε από το πλάνο, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να δώσει καμία άλλη συνέντευξη:

«Ό,τι ήταν να πω, το είπα στην εκπομπή του κ. Ευαγγελάτου χθες. Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα σε κανένα άλλο κανάλι… Δεν θέλω να ξαναμιλήσω σε κανέναν άλλο δημοσιογράφο».

Η στάση της προκάλεσε άμεσα αντίδραση από τους παρουσιαστές. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε λόγο για «θεατρινισμούς», τονίζοντας ότι το ραντεβού είχε κλειστεί από την προηγουμένη ημέρα και ότι επικοινωνούσαν μαζί της «επί δύο ώρες» το πρωί για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή της.

Ο δημοσιογράφος που βρισκόταν μαζί της στη ζωντανή σύνδεση επιβεβαίωσε ότι η δασκάλα είχε συμφωνήσει να μιλήσει και να παραθέσει τη δική της εκδοχή.

Η υπόθεση έχει λάβει μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, καθώς προηγούμενες δηλώσεις της δασκάλας —όπως και η καταγγελία της για θωπεία κατά 6χρονου παιδιού— έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από γονείς και εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, το περιστατικό έχει απασχολήσει και διεθνή ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων και η Daily Mail.

