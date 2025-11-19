Παρά την καταστροφή που έχει προκαλέσει η ευλογιά στα κοπάδια της χώρας, με εκατοντάδες χιλιάδες ζώα να θανατώνονται, η δηλωμένη παραγωγή πρόβειου γάλακτος εμφανίζεται… αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Το παράδοξο αυτό στοιχείο έχει προκαλέσει ανησυχία και έντονο προβληματισμό στον κτηνοτροφικό κόσμο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, έχουν κατατεθεί καταγγελίες για παράνομες ελληνοποιήσεις γάλακτος, με αναφορές σε εισαγωγές από χώρες της Βαλκανικής, οι οποίες στη συνέχεια βαφτίζονται ως ελληνικές.

Μεγάλη διαφορά τιμών μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας

Όπως μετέδωσε ο Τάσος Τέλλογλου, οι τιμές που λαμβάνει ο Έλληνας παραγωγός αυτή την περίοδο κυμαίνονται από 1,53 έως 1,63 ευρώ το κιλό, ενώ στη Ρουμανία οι αντίστοιχες τιμές διαμορφώνονται από 1,26 έως 1,49 ευρώ το κιλό.

Η σημαντική αυτή διαφορά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, επιτρέπει σε όσους εισάγουν γάλα να το «βαπτίζουν» ελληνικό, πετυχαίνοντας υψηλότερα έσοδα, σαν να είχαν στην πραγματικότητα περισσότερα ζώα και μεγαλύτερη παραγωγή. Αν ίσχυε κανονικά ο κανόνας της προσφοράς και ζήτησης, η τιμή θα έπρεπε να είναι σήμερα πολύ υψηλότερη, δεδομένου ότι τα ζώα είναι αισθητά λιγότερα.

Μείωση ζώων 14%, αλλά… 2 εκατ. κιλά γάλακτος περισσότερα

Τα στοιχεία του ισοζυγίου γάλακτος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενισχύουν τις απορίες. Για τη φετινή χρονιά καταγράφεται μείωση ζωικού κεφαλαίου κατά 14%, όμως η συνολική παραγωγή εμφανίζεται αυξημένη κατά 2 εκατομμύρια κιλά.

Ειδικότερα, στις 16 Οκτωβρίου, τα στατιστικά του εξαμήνου έδειχναν:

- 613.404 κιλά πρόβειου γάλακτος πέρυσι

- 615.523 κιλά φέτος

Με δεδομένο ότι τα ζώα που θανατώνονται δεν μπορούν να αντικατασταθούν άμεσα, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως το «παραπάνω» γάλα προέρχεται από εισαγωγές.

Ανησυχία για την ΠΟΠ φέτα

Η κατάσταση αυτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, υπονομεύει ευθέως την ΠΟΠ φέτα, την οποία το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει, επιμένοντας να μην επιτρέψει τον εμβολιασμό των ζώων, φοβούμενο πλήγμα στις εξαγωγές.

Διαβάστε ακόμα: Σοβαρό μποτιλιάρισμα στον Κηφισό μετά την ανατροπή φορτηγού – Δύο τραυματίες και κλειστές λωρίδες