Σαντορίνη: Οι 18 οδηγίες προστασίας σε περίπτωση που εκραγεί το ηφαίστειο

Το υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο, λίγο έξω από το νησί της Σαντορίνης, έχει φέρει ανησυχία σε έναν Βρετανό γεωφυσικό, μετά τις πρόσφατες μελέτες που έγιναν, αφού αποτελεί το πιο ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στη Μεσόγειο.

Σύμφωνα με τον theguardian.com, ο Kajetan Chrapkiewicz, από το Imperial College του Λονδίνου, μαζί με τους συνεργάτες του εντόπισαν ένα θάλαμο που ανιχνεύεται για πρώτη φορά και γεμίζει συνεχώς με τήγμα.

Μολονότι παρέμενε «ήσυχο» για σχεδόν 400 χρόνια, τώρα... δεν «κοιμάται» και η ανακάληψη του τήγματος έχει ωθήσει τους ερευνητές να συστήσουν παρακολούθηση του ηφαιστείου σε πραγματικό χρόνο.

Την τελευταία φορά που εξερράγη το Κολούμπο, το 1650, σκότωσε 70 ανθρώπους, αλλά η πληθυσμιακή αύξηση και ο τουρισμός στη Σαντορίνη σημαίνουν ότι ο αντίκτυπος μιας ισοδύναμης έκρηξης σήμερα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος.

Χρησιμοποιώντας λοιπόν μια νέα τεχνική απεικόνισης, που θυμίζει ιατρικό υπερηχογράφημα, εντόπισαν τη συγκέντρωση τήγματος περίπου δύο μίλια κάτω από το ηφαίστειο. Τα συμπεράσματά τους, τα οποία δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Geochemistry, Geophysics, Geosystems, υποδηλώνουν ότι αν και δεν είναι επικείμενη έκρηξη, το ηφαίστειο συνιστά σοβαρή απειλή.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Guardian, το Κολούμπο ανήκει στην εξαιρετικά εκρηκτική οικογένεια των ηφαιστείων, ικανά να δημιουργήσουν μια στήλη έκρηξης ύψους δεκάδων χιλιομέτρων. Είναι επίσης πιθανό να προκαλέσει τσουνάμι, καθιστώντας το μια ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι σε συνδυασμό τα νέα στοιχεία από το SANTORY και από την ευρισκόμενη σε εξέλιξη αποστολή του IODP πέριξ της Σαντορίνης θα παράσχουν πλέον καλύτερη εικόνα του ηφαιστειακού δυναμικού της περιοχής. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής του ΑΠΘ Κωνσταντίνος Παπαζάχος, αν και στη Σαντορίνη λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες ένα πολύ καλό σεισμολογικό και γεωδαιτικό δίκτυο παρακολούθησης από το Ινστιτούτο Μελέτης & Παρακολούθησης του Ηφαιστείου της Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ), κάθε πρόσθετο δεδομένο και πληροφορία που αφορά τον Κολούμπο, είναι εξαιρετικά χρήσιμα.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα στοιχεία αυτά θα αξιοποιηθούν από μία διεθνή ερευνητική ομάδα, υπό τον συντονισμό της Εθνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), για την αξιολόγηση της σχετικής σεισμο-ηφαιστειακής επικινδυνότητας του Κολούμπου, ώστε να μπορεί να σχεδιαστούν ανάλογα τα μέτρα πολιτικής προστασίας.

«Χρειαζόμαστε καλύτερα δεδομένα για το τι πραγματικά βρίσκεται κάτω από αυτά τα υποθαλάσσια ηφαίστεια. Η συνεχής παρακολούθηση τους θα μας επιτρέψει να κάνουμε καλύτερη εκτίμηση για το πότε μια έκρηξη μπορεί να συμβεί. Με τέτοια συστήματα, πιθανώς θα γνωρίζουμε για μια έκρηξη λίγες μέρες προτού συμβεί, ώστε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να εκκενώσουν την περιοχή και να μείνουν ασφαλείς», δήλωσε ο Chrapkiewicz.

Ο ηφαιστειακός κίνδυνος στον Ελλαδικό χώρο περιορίζεται στα ενεργά ηφαίστεια της Σαντορίνης και της Νισύρου και σε ακτίνα μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από αυτά.

Η πολιτική προστασία έχει ανακοινώσει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες σε περίπτωση έκρηξης ηφαιστείου:

Εάν βρεθείτε σε μικρή απόσταση από την έκρηξη:

Εάν βρεθείτε σε ικανή απόσταση από την έκρηξη αλλά υπάρχει πτώση ηφαιστειακής τέφρας:

Εάν βρίσκεστε σε κλειστό χώρο:

Εάν βρίσκεστε σε παράκτια περιοχή μετακινηθείτε προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο καθώς διάφορα φαινόμενα που συνοδεύουν μια ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να προκαλέσουν θαλάσσια κύματα βαρύτητας (τσουνάμι).

