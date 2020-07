Αγιά Σοφιά: Το πρώτο κάλεσμα σε προσευχή μετά την μετατροπή σε τζαμί

Το πρώτο Αδδάν, δηλαδή το κάλεσμα σε προσευχή των μουσουλμάνων, διαβάστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αγιά Σοφιά η οποία μετατρέπεται σε τζαμί σύμφωνα με την απόφαση του τουρκικού ΣτΕ.

Μια απόφαση που λίγο αργότερα επικύρωσε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με διάταγμα. Ο μουεζίνης κάλεσε τους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Αγιά Σοφιά, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου σε προσευχή.

Αγιά Σοφιά: Και επίσημα τζαμί! Το διάταγμα με την υπογραφή Ερντογάν

Ελάχιστα λεπτά είχαν περάσει από την στιγμή που ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας με την οποία ακύρωνε το κυβερνητικό διάταγμα του 1934, με το οποίο είχε μετατραπεί σε μουσείο η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έβαλε την υπογραφή του σε ένα νέο διάταγμα με το οποίο η Αγιά Σοφιά γίνεται τζαμί.

First Adhan called out from #HagiaSophia Alhamdulillah pic.twitter.com/DEKqtZMD4m

Το διάταγμα το ανέβασε και στο twitter και το συνόδευε με την εξής φράση: «Με τις καλύτερες ευχές μου».

«Αποφασίστηκε ότι η Αγία Σοφία θα τεθεί υπό την εποπτεία της Ντιγιανέτ (Αρχή Θρησκευτικών Υποθέσεων) και θα ξανανοίξει για προσευχή», αναφέρει το διάταγμα που υπέγραψε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Νωρίτερα, το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας, το κορυφαίο διοικητικό δικαστήριο της Τουρκίας, ανακοίνωσε ότι ακύρωσε το κυβερνητικό διάταγμα του 1934, με το οποίο μετατράπηκε σε μουσείο η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, αποφασίζοντας ότι είναι παράνομο και ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, παρά τις διεθνείς προειδοποιήσεις εναντίον μιας τέτοιας ενέργειας.

The call to prayer once again from the #HagiaSophia.

Allahu akbar#HagiaSophiaMosque pic.twitter.com/PFhsQYIB6K