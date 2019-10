Μαρέβα Μητσοτάκη για Κοκοσαλάκη: Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ... Αχ Σοφία μας!

Η σύζυγος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξέφρασε με τον δικό της τρόπο τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της διεθνούς φήμης Ελληνίδας σχεδιάστριας Σοφίας Κοκοσαλάκη.

«Δεν χωράει ο ανθρώπινος νους ότι έφυγες ταλαντούχα Σοφία μας. Θα μας λείψει πολύ το ζεστό χαμόγελό σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αχ Σοφία μας! #RIP

My deep condolences to the family of my beautiful Sofia. Miss you. #RIP» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η Μαρέβα Μητσοτάκη.

