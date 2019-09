Αιγαίο - "Ναυμαχία"... στα χαρτιά: NAVTEX για ταυτόχρονες ασκήσεις Ελλάδας - Τουρκίας στην ίδια περιοχή

Δυναμικά απάντησε η Αθήνα στην τουρκική προκλητικότητα καθώς έσπευσε να ακυρώσει την παράνομη τουρκική Navtex που εξέδωσε για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στην περιοχή ανάμεσα στη Ρόδο και το Καστελόριζο.

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Open στο κεντρικό του δελτίο ειδήσεων η ελληνική πλευρά εξέδωσε νέα Navtex η οποία δεσμεύει τον ίδιο γεωγραφικό χώρο την ίδια ημέρα (Τετάρτη (3/9) και την ίδια ώρα, έτσι ώστε το Ελληνικό Ναυτικό να βρεθεί στη περιοχή και να πραγματοποιήσει ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Έτσι και σύμφωνα με τις πληροφορίες του καναλιού αύριο έως τις 15:00 το μεσημέρι υπάρχει η περίπτωση να βρεθούν τα πλοία των δυο χωρών στην ίδια περιοχή. Πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζουν πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί καθώς οι Τούρκοι επιλέγουν κάθε φορά να μην εμφανιστούν στις συγκεκριμένες περιοχές.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0943/19

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL TRAINING, ON 04 SEP 19 FROM 1000Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

33 47.18 N – 028 47.17 E

33 55.02 N – 028 54.63 E

33 48.78 N – 029 04.05 E

33 40.94 N – 028 56.59 E

CAUTION ADVISED.

H Ελληνική NAVTEX

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 468/19

SOUTH EAST KRITIKO SEA.

IERAPETRA SEA.

FIRING EXERCISE.

FROM 041000 UTC TO 041500 UTC SEP 19

IN AREA BOUNDED BY:

33-47,18N 028-47,17E

33-55,02N 028-54,63E

33-48,78N 029-04,05E

33-40,94N 028-56,59E

CAUTION ADVISED.

CANCEL THIS MSG 041600 UTC SEP 19

