Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον κεραυνό στην Ακρόπολη: Ήταν πεσμένη με αίματα παντού

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες για τον κεραυνό που έπεσε στην περιοχή του Ερεχθείου, στην Ακρόπολη, το απόγευμα της Τετάρτης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

«Ήμουν στο φυλάκιο, έβρεχε και με χτύπησε μια λάμψη. Με έριξε κάτω. Πώς βγήκα έξω, δεν ξέρω», αναφέρει στην κάμερα του Star η μια τραυματίας αρχιφύλακας.

Η γυναίκα φέρει τραύματα σε όλη την πλάτη της από κάψιμο. Όπως δήλωσε, είναι νέα στη δουλειά και προσελήφθη με 8μηνη σύμβαση.

Μια ακόμη γυναίκα που εργάζεται στον αρχαιολογικό χώρο μίλησε για τα όσα συνέβησαν: «Είμαστε στα φυλάκια και πέφτει κεραυνός. Ήμουν λίγο πιο πέρα από τις άλλες κοπέλες. Δευτερόλεπτα μετά τον κεραυνό έρχεται μια κοπέλα από το διπλανό φυλάκιο μέσα στα αίματα, καμένη με βίδες στα μαλλιά της και καλώδια. Η πλάτη της ήταν τραυματισμένη και κάλεσα βοήθεια. Ανέβηκαν οι αρχιφύλακες, ήρθε αστυνομία, ασθενοφόρο και πυροσβεστική. Μετά ακούω για την άλλη κυρία που ήταν περισσότερο τραυματισμένη».

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του Alpha, οι δύο τουρίστες τραυματίες περιέγραψαν επίσης τον εφιάλτη που έζησαν. Όπως είπαν, ο κεραυνός «χτύπησε» ένα βράχο, και κομμάτια αυτού πετάχτηκαν.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν: «Ξαφνικά χτύπησε κεραυνός πάνω σε ένα μεγάλο βράχο. Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, προσπαθήσαμε να καλυφθούμε και τότε εκσφενδονίστηκαν κομμάτια από το βράχο και μας χτύπησαν. Κοίταξα γύρω μου και είδα μια κοπέλα η οποία φώναζε "κεραυνός!". Τρέξαμε κοντά της και περιμέναμε το ασθενοφόρο. Είχε πέσει στο έδαφος και προσπαθούσε να σηκωθεί και εκείνος την βοήθησε να σηκωθεί και να προφυλαχθεί. Είχε αίματά πάνω της, παντού και τα μαλλιά της είχαν καεί».

Ανέφεραν επίσης ότι ήταν κοντά σε μία από τους τραυματίες, η οποία ήταν μέσα στα αίματα και με καμμένα μαλλιά!

Οι τέσσερις τραυματίες, δύο γυναίκες αρχαιοφύλακες 24 και 52 ετών και δύο τουρίστες, ένας Κινέζος και μια Φιλανδέζα μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Απίστευτο βίντεο με τους κεραυνούς στην Αθήνα από το ABC

Σαν εικόνες από μεγάλη παραγωγή του Χόλιγουντ: κάπως έτσι περιγράφει το αμερικανικό δίκτυο ABC τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα στη διάρκεια της καταιγίδας που έπληξε νωρίτερα την Αθήνα.

Στο βίντεο φαίνονται οι εκατοντάδες κεραυνοί που έσκισαν τον ουρανό του λεκανοπεδίου και έκαναν τον ορίζοντα να μοιάζει με σόου ειδικών φωτιστικών εφέ.

LIGHT SHOW: A lightning storm lit up the sky in Athens, as several hundred strikes were recorded in the greater Athens region and the capital was hit with a heavy hailstorm. https://t.co/4VAYmch5MO pic.twitter.com/3QuMjp3UlG