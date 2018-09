Παιδιά 5 ετών βιάζονται και προσπαθούν να αυτοκτονήσουν στη Μόρια

Ρεπορτάζ μαχαιριά με τις άθλιες συνθήκες κράτησης και διαβίωσης στο κέντρο υποδοχής προσφύγων της Μόριας, στη Λέσβο, δημοσιεύει το AlJazeera.

Με εικόνες από τη Μόρια, το δίκτυο σχολιάζει: «Παιδιά βιάζονται. Περιορισμένοι χώροι. Ανύπαρκτες τουαλέτες. Θα μπορούσατε να επιβιώσετε ως αιτών άσυλο στη Μόρια;».

«Παιδιά γύρω σου κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Η ψυχική σου υγεία επιδεινώνεται γρήγορα στον καταυλισμό στο ελληνικό νησί της Λέσβου», σημειώνεται ακόμη.

«Είχαμε νεαρούς ασθενείς ηλικίας ακόμη και πέντε ετών που τους βίασαν στη Μόρια. Αυτός ο φόβος συντρίβει τους ανθρώπους», δηλώνει η Λουίζ Ρολάν-Γκοσλέν από τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα».

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo