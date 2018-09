Τραγική η κατάσταση στο hot spot στη Mόρια. Συγκλονιστικό βίντεο

Ένα συγκλονιστικό βίντεο δημοσίευσε ο ενημερωτικός οργανισμός AJ+ για την την κατάσταση στα hotspot των νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά και των ερωτημάτων που θέτει ο Guardian για το αν η ελληνική κυβέρνηση θέλει πραγματικά να βοηθήσει τους πρόσφυγες.

Στο βίντεο υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν 9.000 άνθρωποι σε ένα χώρο προορισμένο για 3.000 με κοντέινερ στα οποία φιλοξενούνται στοιβαγμένα έως και 30 άτομα.

«Με αρρωσταίνει να πηγαίνω στη Μόρια και να γνωρίζω ότι γονείς βάζουν τα παιδιά τους σε κίνδυνο καθημερινά» προσθέτει η εκπρόσωπος των ΓΧΣ.

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo