Κατολισθήσεις στο Ναυάγιο στη Ζάκυνθο: Από θαύμα γλίτωσαν οι λουόμενοι

Αναστάτωση επικρατεί στην παραλία του Ναυαγίου από πτώση βράχου που έγινε λίγο μετά τις 11 το πρωί προκαλώντας σοκ στους λουόμενους.



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ μια ξένη τουρίστρια τραυματίστηκε από την κατολίσθηση και μεταφέρθηκε στην περιοχή Πόρτο Βρώμης και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.



Από την αποκόλληση του βράχου προκλήθηκε μεγάλος κυματισμός με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσουν βάρκες. Στην περιοχή γίνονται έρευνες από το Λιμενικό Σώμα.



Oπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, δεν έχει αναφερθεί κανένας αγνοούμενος.



Όπως επισημαίνεται από το Λιμενικό Σώμα η παραλία έχει, προληπτικά, εκκενωθεί, ενώ έχει απαγορευθεί από τη λιμενική αρχή Ζακύνθου η προσέγγιση σκαφών μέχρι νεωτέρας.



Μαρτυρίες για το συμβάν



Σύμφωνα με μαρτυρίες ιδιοκτητών σκαφών που ήταν στην περιοχή την ώρα που έπεσαν οι βράχοι, στο συγκεκριμένο κομμάτι της παραλίας είχαν αγκυροβολήσει τρία σκάφη αναψυχής με επιβάτες.



«Ακούστηκε ένα θόρυβος και έπεσε ένα μικρό κομμάτι βράχου, στη συνέχεια ένα δεύτερο μεγαλύτερο και τέλος, τρίτο μεγάλο κομμάτι βράχου που κατά την πτώση δημιούργησε μια θαλάσσια δίνη η οποία αναποδογύρισε τις βάρκες», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ μέλος πληρώματος που βρίσκονταν στο σημείο.



Στη παραλία την ώρα της πτώσης των βράχων βρίσκονταν εκατοντάδες τουρίστες με μικρά παιδιά, που επιβιβάστηκαν σε σκάφη και απομακρύνθηκαν από την παραλία.

Βίντεο λουόμενου στο Twitter

In front of our eyes a big rock fell down at #navagiobeach ! Small boats were capsized and they are talking about missing people. #zakynthos #navagiobeach #rocks #greece #shipwreckbeach pic.twitter.com/iew0WiDgrp