Νέα ντοκουμέντα για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας στη δικαστική αίθουσα όπου εκδικάζεται η υπόθεση.



Η οικογένεια Φύσσα είχε αναθέσει στο ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture να εξετάσει εκ νέου το οπτικοακουστικό υλικό που περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αποτυπώνει τα γεγονότα πριν και μετά από τη δολοφονία του 34χρονου ράπερ στο Κερατσίνι το 2013.



Μέσω της μελέτης αυτής εξετάζεται και η φερεγγυότητα των μαρτυριών.



Συνοδεύεται δε από ένα βίντεο, που προβλήθηκε στη δικαστική αίθουσα κατόπιν εισήγησης της εισαγγελέως, καθώς οι δικηγόροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων δεν κατάφεραν να σταματήσουν την προβολή με την ένστασή τους.



H έρευνα αποκαλύπτει ότι η δολοφονία του Παύλου Φύσσα έγινε ανάμεσα στις 00:03-00:04 ενώ λίγο νωρίτερα, στις 23:59 από την οδό Τσαλδάρη είχε περάσει το κονβόι των χρυσαυγιτών.

This morning, the courtroom at Korydallos Prison, on the outskirts of Athens, is discussing our evidence concerning the killing of Greek anti-fascist rapper Pavlos Fyssas for a second day. Learn more about the background to the case, and our investigation, below. #gdtrial https://t.co/gyu6JxeG9Q