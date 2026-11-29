Κυριάκος Βελόπουλος: Ο πρωθυπουργός που υπέγραψε την καταδίκη του πρωτογενούς τομέα, τώρα παριστάνει τον προστάτη

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε έντονη κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη που αφορούσε τους αγρότες. Ο κ. Βελόπουλος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι, ενώ στο παρελθόν υπέγραψε μία συμφωνία που θεωρεί καταδικαστική για τον πρωτογενή τομέα, τώρα εμφανίζεται ως υπερασπιστής των παραγωγών.

Η κριτική του Κυριάκου Βελόπουλου στον πρωθυπουργό

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, ως πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, τοποθετήθηκε δημόσια ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κριτική αυτή εκφράστηκε με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη, στην οποία γινόταν αναφορά στους αγρότες της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτής της δήλωσης, ο κ. Βελόπουλος καταγγέλλει ότι ο πρωθυπουργός υπέγραψε τη συμφωνία MERCOSUR. Τη συγκεκριμένη συμφωνία, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης τη χαρακτηρίζει ως την «καταδίκη του πρωτογενούς τομέα» για την Ελλάδα.

Προσθέτει δε ότι, μετά την υπογραφή αυτής της συμφωνίας, ο πρωθυπουργός «τώρα παριστάνει τον προστάτη» διαφόρων επαγγελματικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές περιλαμβάνουν τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Βελόπουλου.

Η αναφορά στη συμφωνία MERCOSUR

Ο κ. Βελόπουλος εστίασε στην υπογραφή της συμφωνίας MERCOSUR από τον πρωθυπουργό, τονίζοντας τη χρονική στιγμή και τον τρόπο της υπογραφής. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραψε τη συμφωνία «μόλις πέρυσι» και μάλιστα «και με τα δύο χέρια».

Αυτή η συμφωνία, κατά την άποψη του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, ισοδυναμεί με την «καταδίκη του πρωτογενούς τομέα». Ο πρωτογενής τομέας, όπως αναφέρεται, περιλαμβάνει κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και η αλιεία.

Η στάση του πρωθυπουργού λίγο πριν τις εκλογές

Ο Κυριάκος Βελόπουλος συνδέει τη σημερινή στάση του πρωθυπουργού με την επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Στη δήλωσή του, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο πρωθυπουργός «τώρα λίγο πριν τις εκλογές παριστάνει τον προστάτη» των παραγωγικών τάξεων της χώρας.

Αυτή η προσπάθεια να εμφανιστεί ως προστάτης, σύμφωνα με τον κ. Βελόπουλο, απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, αφορά τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους και τους αλιείς, οι οποίοι αποτελούν βασικούς πυλώνες του πρωτογενούς τομέα.

Οι κατηγορίες για εξαπάτηση των Ελλήνων

Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης προχώρησε σε περαιτέρω κατηγορίες σχετικά με την αξιοπιστία του πρωθυπουργού. Υπογράμμισε ότι «το πρόβλημα δεν είναι ότι ο πρωθυπουργός συνεχίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο», υπονοώντας μια συνεχιζόμενη πρακτική.

Ο κ. Βελόπουλος κατέληξε στη δήλωσή του τονίζοντας ότι «το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και σήμερα πιστεύει ότι μπορεί να εξαπατήσει τους Έλληνες». Με αυτή τη φράση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο πρωθυπουργός εκτιμά πως μπορεί να παραπλανήσει τους πολίτες της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos