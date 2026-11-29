Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εξαπολύοντας επίθεση στην αντιπολίτευση. Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για κλιμάκωση της τοξικότητας και διακίνηση αφηγημάτων που βασίζονται σε φήμες. Παράλληλα, παραδέχτηκε την ύπαρξη σοβαρών προβλημάτων στην καθημερινότητα των πολιτών, όπως η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος που τροφοδοτούν τα κόμματα δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες τους.

Η κλιμάκωση της τοξικότητας στον δημόσιο διάλογο

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέρθηκε στις κορυφώσεις της τοξικότητας που παρατηρούνται από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα κοινό χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης είναι η προσπάθεια να χρεωθούν στην κυβέρνηση πάσης φύσεως υποθέσεις, ακόμα και εκείνες που βασίζονται αποκλειστικά σε δημοσιεύματα ή φήμες, χωρίς σαφή τεκμηρίωση. Αυτό το μοτίβο, όπως τόνισε, αποτελεί μια σταθερή τακτική.

Το συγκεκριμένο μοτίβο, με την προσπάθεια χρέωσης υποθέσεων στην κυβέρνηση, έχει παρατηρηθεί τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη τετραετία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με μια εμφανή κλιμάκωση στην έντασή του. Η αύξηση αυτής της τακτικής αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στο γεγονός ότι η τρέχουσα κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα χρόνια σε σχέση με την πρώτη της θητεία. Επιπρόσθετα, η κλιμάκωση βασίζεται και στην ύπαρξη πολλών και σημαντικών υπαρκτών προβλημάτων, τα οποία αποτελούν το έδαφος πάνω στο οποίο προσπαθεί η αντιπολίτευση να χτίσει αυτά τα αφηγήματα.

Η αντιπολίτευση και τα αφηγήματα

Ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί συστηματικά να χτίσει τα αφηγήματά της πάνω σε αυτά τα υπαρκτά προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Κορυφαίο όλων των προβλημάτων είναι το κόστος ζωής, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός, τα οποία, αν και δεν είναι τα μοναδικά, χρησιμοποιούνται ως βασικοί άξονες για την ανάπτυξη της κριτικής και των κατηγοριών.

Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των αφηγημάτων, όπως περιέγραψε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, είναι ο τοξικός λόγος. Αυτός εκδηλώνεται μέσα από συνεχείς επιθέσεις και κατηγορίες που στόχο έχουν να δημιουργήσουν μια συγκεκριμένη εικόνα. Ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο δημόσιος διάλογος που τροφοδοτούν τα κόμματα με αυτόν τον τρόπο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών.

Τα υπαρκτά προβλήματα της καθημερινότητας

Παρά την έντονη κριτική προς την αντιπολίτευση, ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχτηκε ανοιχτά την ύπαρξη σοβαρών ζητημάτων που απασχολούν την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχώρισε το κόστος ζωής, την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ως τα πλέον κορυφαία και πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι αυτά τα ζητήματα δεν είναι τα μοναδικά, αλλά αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Η παραδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα που, όπως υποστηρίζει, προσπαθεί να δημιουργήσει η αντιπολίτευση, χρεώνοντας στην κυβέρνηση κάθε είδους υπόθεση.

Η απόσταση μεταξύ πολιτικού διαλόγου και ανησυχιών των πολιτών

Ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την άποψη ότι ο δημόσιος διάλογος, όπως αυτός διαμορφώνεται από τις ανακοινώσεις και τις επιθέσεις των κομμάτων, συχνά απέχει από τις πραγματικές ανησυχίες των πολιτών. Ο ίδιος, στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, συνηθίζει να συναντιέται με πολίτες, όχι απαραίτητα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να ανταλλάξει απόψεις και να ακούσει τις ερωτήσεις τους.

Από αυτές τις συναντήσεις, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος διαπίστωσε ότι η πλειονότητα των ερωτήσεων που δέχεται από τον κόσμο δεν έχει καμία σχέση με τα θέματα που κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο λόγω των κομματικών ανακοινώσεων. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη συνάντηση, οι πολίτες τον ρώτησαν για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους παιδικούς σταθμούς, το κόστος ζωής και το πώς οι επιχειρήσεις θα βρίσκουν πιο εύκολα τους κατάλληλους εργαζομένους. Αυτές οι ερωτήσεις, όπως υποστήριξε, είναι διαφορετικές από εκείνες που αναγκάζονται συχνά να κάνουν και τα Μέσα Ενημέρωσης, επηρεασμένα από τις κομματικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki