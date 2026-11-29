Ανακοινώθηκαν σήμερα οι πρώτοι 120 υποψήφιοι πανελλαδικά από την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ξεχωρίζουν εννέα πρώην βουλευτές, οι οποίοι είχαν παραιτηθεί από το βουλευτικό τους αξίωμα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου. Συγκεκριμένα, οκτώ από αυτούς είχαν εκλεγεί το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μία με την Πλεύση Ελευθερίας.

Οι πρώτες ανακοινώσεις της ΕΛ.Α.Σ.

Η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα προχώρησε σήμερα σε μια σημαντική ανακοίνωση, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων 120 υποψηφίων της. Αυτοί οι υποψήφιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος σε πανελλαδικό επίπεδο, σηματοδοτώντας την έναρξη της προεκλογικής προετοιμασίας. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί ένα πρώτο δείγμα των προσώπων που θα διεκδικήσουν την ψήφο των πολιτών.

Η λίστα των 120 ονομάτων περιλαμβάνει μια ποικιλία προσώπων, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στην παρουσία πρώην μελών του κοινοβουλίου. Η επιλογή αυτών των υποψηφίων δείχνει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει η ΕΛ.Α.Σ. ενόψει των επερχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Η ένταξη παραιτηθέντων βουλευτών

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της σημερινής ανακοίνωσης είναι η ένταξη εννέα πρώην βουλευτών στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. Αυτά τα πρόσωπα είχαν παραιτηθεί από το βουλευτικό τους αξίωμα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, μια κίνηση που είχε προκαλέσει συζητήσεις στον πολιτικό χώρο.

Από τους εννέα αυτούς βουλευτές, οι οκτώ είχαν εκλεγεί στις εκλογές του 2023 με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Η συμμετοχή τους στις λίστες του Αλέξη Τσίπρα υπογραμμίζει την προσπάθεια του κόμματος να ενσωματώσει πρόσωπα με κοινοβουλευτική εμπειρία, τα οποία επέλεξαν να αποχωρήσουν από τις προηγούμενες κοινοβουλευτικές τους θέσεις.

Η περίπτωση της Έλενας Καραγεωργοπούλου στην Ανατολική Αττική

Μεταξύ των ονομάτων που ανακοινώθηκαν, ξεχωρίζει αυτό της Έλενας Καραγεωργοπούλου, η οποία θα είναι υποψήφια στην περιφέρεια της Ανατολικής Αττικής. Η κυρία Καραγεωργοπούλου είχε εκλεγεί αρχικά με την Πλεύση Ελευθερίας, αποτελώντας ένα από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του συγκεκριμένου κόμματος.

Μετά την εκλογή της, η Έλενα Καραγεωργοπούλου ανεξαρτητοποιήθηκε από την Πλεύση Ελευθερίας. Η παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα έγινε μόλις την περασμένη Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της με την ΕΛ.Α.Σ.

Το μήνυμα πίσω από τις επιλογές

Η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να εντάξει στα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ. τους παραιτηθέντες βουλευτές εκπέμπει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα. Φαίνεται ότι όσοι επέλεξαν να αποχωρήσουν από τα κοινοβουλευτικά έδρανα, αποποιούμενοι ταυτόχρονα τα προνόμια και τη βουλευτική αποζημίωση, βρήκαν άμεσα πολιτική στέγη και εκλογική προοπτική στις λίστες του νέου σχηματισμού.

Αυτή η εξέλιξη μένει να φανεί αν θα λειτουργήσει ως ένα «σήμα» και για άλλους βουλευτές που ενδεχομένως βρίσκονται σε περίοδο αμφιταλάντευσης. Η απόφαση να παραδώσουν τη βουλευτική τους έδρα, ενόψει της προεκλογικής περιόδου, μπορεί να επηρεαστεί από την στρατηγική που ακολουθεί η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis