Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε τα ονόματα των πρώτων 120 υποψηφίων της, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν το κόμμα σε 45 νομούς και περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η δημοσιοποίηση των ονομάτων έρχεται μετά την έγκριση της σχετικής λίστας κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Το βήμα αυτό, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, σηματοδοτεί την εκλογική ετοιμότητα και τη δυναμική παρουσία του κόμματος σε πανελλαδικό επίπεδο.

Οι πρώτοι υποψήφιοι και η γεωγραφική κάλυψη

Ο κατάλογος των υποψηφίων περιλαμβάνει 120 πρόσωπα από 45 νομούς και περιφερειακές ενότητες της Ελλάδας. Μεταξύ αυτών των περιοχών συμπεριλαμβάνονται η Ανατολική και η Δυτική Αττική, καλύπτοντας σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, οι λίστες δεν περιλαμβάνουν υποψηφίους για τις εκλογικές περιφέρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζει την πρόθεση της ΕΛΑΣ να αναπτύξει μια ευρεία εκλογική παρουσία σε όλη την επικράτεια, ενισχύοντας την εκλογική της δυναμική. Η επιλογή των 45 νομών και περιφερειακών ενοτήτων αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Πρώην βουλευτές στις λίστες της ΕΛΑΣ

Στον κατάλογο των υποψηφίων της ΕΛΑΣ περιλαμβάνονται και αρκετά πρόσωπα με προηγούμενη κοινοβουλευτική εμπειρία, ενισχύοντας το προφίλ των ψηφοδελτίων. Συγκεκριμένα, στην Ανατολική Αττική, υποψήφιοι είναι ο Γιώργος Καραμέρος και η Έλενα Καραγεωργοπούλου, αμφότεροι πρώην βουλευτές. Στην Αιτωλοακαρνανία, υποψήφιος είναι ο Μίλτος Ζαμπάρας, ενώ στην Αχαΐα έχει επιλεγεί ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.

Επίσης, ο Συμεών Κεδίκογλου θα είναι υποψήφιος στην Εύβοια, ο Διονύσης Καλαματιανός στην Ηλεία και ο Χάρης Μαμουλάκης στο Ηράκλειο. Τέλος, ο Γιώργος Ψυχογιός περιλαμβάνεται στις λίστες της Κορινθίας και ο Βασίλης Κόκκαλης στη Λάρισα, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των πρώην βουλευτών που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Το προφίλ του Νικόλαου Γεωργακούλια

Μεταξύ των υποψηφίων της ΕΛΑΣ βρίσκεται και ο Νικόλαος Γεωργακούλιας, διακεκριμένος νευροχειρουργός. Ο κ. Γεωργακούλιας είναι Διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Γ. Γεννηματάς», μιας από τις μεγαλύτερες κλινικές του είδους της στη χώρα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Ασωπό Λακωνίας, όπου απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες.

Οι σπουδές του περιλαμβάνουν την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ απέκτησε την ειδικότητα της νευροχειρουργικής στον «Ευαγγελισμό». Η εξειδίκευσή του συνεχίστηκε για τέσσερα χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία και τη Βιέννη, εμπλουτίζοντας την ιατρική του κατάρτιση. Από το 2012, βρίσκεται στη διευθυντική θέση της Νευροχειρουργικής Κλινικής του «Γ. Γεννηματάς». Ο κ. Γεωργακούλιας δηλώνει ότι γνωρίζει σε βάθος τόσο τις αδυναμίες όσο και τις δυνατότητες του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) και επιθυμεί να συμβάλει με προτάσεις στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Η Αθηνά Δήμου και η εμπειρία της στη διαχείριση έργων

Στις λίστες της ΕΛΑΣ συμπεριλαμβάνεται και η Αθηνά Δήμου, Φυσικός με μεταπτυχιακές σπουδές και υποψήφια διδάκτορας. Η κ. Δήμου είναι κάτοικος Σταμάτας του Δήμου Διονύσου και μητέρα δύο παιδιών. Από το 2018, εργάζεται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, όπου έχει αναλάβει την εποπτεία και τον συντονισμό έργων μεγάλης κλίμακας, καθώς και την υποστήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού του Φορέα.

Η επαγγελματική της πορεία περιλαμβάνει τον συντονισμό και τη διαχείριση χρηματοδοτήσεων που ξεπερνούν τα 65 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι χρηματοδοτήσεις προήλθαν από διάφορες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη» (ΕΠΑ) και άλλες πηγές. Επιπλέον, συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα που εστιάζουν στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η κ. Δήμου είναι απόφοιτη Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διαχείριση Ενέργειας και Προστασία Περιβάλλοντος, ενώ είναι υποψήφια διδάκτορας στη διακυβέρνηση δασικών πυρκαγιών. Διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία, έχοντας λάβει μέρος σε περισσότερα από 35 έργα και συνεργαστεί με την τοπική αυτοδιοίκηση για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων.

Ο Οδυσσεύς Καμπόλης και η πορεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στους υποψηφίους της ΕΛΑΣ συγκαταλέγεται και ο Οδυσσεύς Καμπόλης, ο οποίος έχει διατελέσει πρώην δικαστικός λειτουργός των Ενόπλων Δυνάμεων. Η πορεία του περιλαμβάνει θέσεις όπως Αναθεωρητής Γ΄, Ταξίαρχος και Αρεοπαγίτης. Παράλληλα με τη στρατιωτική του σταδιοδρομία, ο κ. Καμπόλης είναι και Δημοτικός Σύμβουλος Αχαρνών, συμμετέχοντας ενεργά στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο κ. Καμπόλης είναι πτυχιούχος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), γεγονός που υπογραμμίζει την νομική του κατάρτιση. Είναι επίσης απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ), γεγονός που επιβεβαιώνει την πορεία του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το βιογραφικό του, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα, αναδεικνύει την εμπειρία του τόσο στον δικαστικό όσο και στον αυτοδιοικητικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Topontiki