Σχεδόν 39 εκατομμύρια Ισπανοί πολίτες έχουν δικαίωμα ψήφου στις σημερινές εκλογές, που διεξάγονται στις 29 Νοεμβρίου 2026. Η αναμέτρηση αυτή εκτιμάται ότι θα φέρει μια σημαντική στροφή της χώρας προς τα δεξιά και θα ολοκληρώσει την οκταετή θητεία του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η συμμετοχή αναμένεται να είναι υψηλή, καθώς οι ψηφοφόροι αντιμετωπίζουν αυτές τις εκλογές ως ένα πιθανό σημείο καμπής για την πολιτική πορεία της Ισπανίας.

Οι βασικοί διεκδικητές και οι πιθανές συμμαχίες

Το Λαϊκό Κόμμα (PP), με επικεφαλής τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, εμφανίζεται ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας με το εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα Vox θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό. Εάν αυτή η συνεργασία υλοποιηθεί, θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της ακροδεξιάς στην εξουσία για πρώτη φορά μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη δεκαετία του 1970, και συγκεκριμένα μετά τον θάνατο του δικτάτορα Φράνκο το 1975.

Ο Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό έχει δεσμευτεί να φέρει την «αλλαγή που χρειάζεται» η Ισπανία. Σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι το κόμμα του και το Vox συμφωνούν πως «το σαντσισμό», όπως αποκαλείται η διακυβέρνηση του Σάντσεθ, «θα τελειώσει στη χώρα μας». Από την άλλη πλευρά, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ παρουσιάζει την προσπάθειά του για επανεκλογή ως μια υπαρξιακή επιλογή για την Ισπανία.

Το διακύβευμα της αναμέτρησης

Ο Πέδρο Σάντσεθ υποστηρίζει ότι η Ισπανία βρίσκεται μπροστά σε ένα δίλημμα: είτε θα ενταχθεί σε ένα κύμα ακροδεξιάς που, όπως υποστηρίζει, οδηγεί σε οπισθοδρόμηση όπου κυβερνά, είτε θα παραμείνει προπύργιο ανοιχτότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και περιβαλλοντικής ευθύνης. Ο Σάντσεθ, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας για περισσότερα από οκτώ χρόνια, έχει αναδειχθεί σε μια από τις πιο ηχηρές φωνές της αριστεράς στην Ευρώπη, εκφράζοντας συχνά την υποστήριξή του στον παλαιστινιακό αγώνα ή αντιτιθέμενος στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκλογική αναμέτρηση διεξάγεται υπό το βάρος της στεγαστικής κρίσης, σκανδάλων διαφθοράς που αγγίζουν το περιβάλλον του πρωθυπουργού και της όξυνσης του μεταναστευτικού ζητήματος. Παρόλο που η ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας ξεπερνά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η στεγαστική κρίση έχει επισκιάσει αυτές τις επιδόσεις. Ο Σάντσεθ προκήρυξε πρόωρες εκλογές καθώς αντιμετώπιζε ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες να περάσει τις μεταρρυθμίσεις του από ένα κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Η λειτουργία του κοινοβουλίου και η εκλογή πρωθυπουργού

Οι Ισπανοί ψηφίζουν για την ανάδειξη των δύο σωμάτων του κοινοβουλίου, των Cortes Generales: της Βουλής των Αντιπροσώπων (Congreso de los Diputados) και της Γερουσίας (Senado). Η Βουλή των Αντιπροσώπων διαθέτει την ουσιαστική πολιτική εξουσία, καθώς εξετάζει τα νομοσχέδια, έχει τον τελικό λόγο για την ψήφιση των νόμων και μπορεί να ανατρέψει κυβερνήσεις.

Η σύνθεση της νέας Βουλής θα κρίνει ποιος θα κυβερνήσει την Ισπανία. Για να εξασφαλίσει την εκλογή του στην πρώτη ψηφοφορία, ο επόμενος πρωθυπουργός χρειάζεται την ψήφο τουλάχιστον 176 βουλευτών από τους συνολικά 350. Στις προηγούμενες γενικές εκλογές, το Λαϊκό Κόμμα είχε αναδειχθεί πρώτο σε έδρες, ωστόσο ο Πέδρο Σάντσεθ είχε καταφέρει να παραμείνει στην εξουσία, εξασφαλίζοντας συμφωνία με ένα κρίσιμο περιφερειακό κόμμα.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας και η καταμέτρηση

Οι κάλπες άνοιξαν στις 9 το πρωί τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ολοκληρωθεί στις 8 το βράδυ τοπική ώρα, δηλαδή στις 21:00 ώρα Ελλάδας. Το υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας θα ανακοινώσει στοιχεία για τη συμμετοχή των ψηφοφόρων σε δύο χρονικά σημεία: στις 14:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας) και στις 18:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Ελλάδας).

Με το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων, θα ξεκινήσει αμέσως η καταμέτρηση των ψήφων, με τα ψηφοδέλτια για τη Βουλή των Αντιπροσώπων να καταμετρώνται πρώτα. Τα επίσημα αποτελέσματα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σταδιακά. Στα Κανάρια Νησιά, η διαδικασία της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης θα ξεκινήσει μία ώρα αργότερα, λόγω της διαφοράς ώρας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos