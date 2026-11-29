Η προσπάθεια πρόβλεψης του πολιτικού σκηνικού την επομένη των εκλογών θεωρείται δύσκολη, καθώς βρισκόμαστε ακόμη αρκετά μακριά από τις κάλπες και ο αριθμός των αναποφάσιστων ψηφοφόρων παραμένει υψηλός. Πολλοί πολίτες συνηθίζουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους την τελευταία στιγμή, ενώ συχνά οι διαμορφούμενες τάσεις φέρνουν και τις ανάλογες αντιστάσεις στο πολιτικό σύστημα, καθιστώντας τις προβλέψεις ιδιαίτερα επισφαλείς.

Η αβεβαιότητα των εκλογικών προβλέψεων

Οποιαδήποτε σοβαρή πρόβλεψη για το τι θα επικρατεί στο πολιτικό σύστημα μετά τις εκλογές είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Η απόσταση από τις κάλπες είναι ακόμη μεγάλη και οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι είναι πάρα πολλοί, με αρκετούς να αποφασίζουν την τελευταία στιγμή. Επιπλέον, συνηθίζεται οι πολιτικές τάσεις να φέρνουν και τις ανάλογες αντιστάσεις, γεγονός που περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση.

Για παράδειγμα, εάν διαμορφωνόταν μια έντονη ανοδική τάση του ΠΑΣΟΚ ή της ΕΛ.Α.Σ. και είχαμε συνθήκες ντέρμπι με τη Νέα Δημοκρατία, τίθεται το ερώτημα αν η Κεντροδεξιά θα συνέχιζε να θυμίζει «σκορποχώρι», όπου ο κάθε παράγοντας θα χτυπάει τον δικό του ταμπουρά, ή αν θα βλέπαμε μια άνοδο της συσπείρωσης του κυβερνώντος κόμματος. Αυτά τα σενάρια υπογραμμίζουν την αστάθεια των προβλέψεων.

Τα σενάρια για την επόμενη Βουλή

Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προφητευθεί πόσα κόμματα θα εισέλθουν στην επόμενη Βουλή και πόσα θα μείνουν εκτός, καθώς και με ποιο συνολικό ποσοστό. Αυτό οφείλεται στο ότι πολλά κόμματα έχουν απόσταση από το όριο του 3% που είναι μικρότερη του στατιστικού λάθους, καθιστώντας την είσοδό τους στη Βουλή αβέβαιη.

Ως εκ τούτου, μπορεί να χωρέσουν στον «νυμφώνα» της Βουλής από έξι έως έντεκα κόμματα. Τα όρια της αυτοδυναμίας είναι εντελώς διαφορετικά στα δύο αυτά ακραία σενάρια, δηλαδή με έξι ή με έντεκα κόμματα, και συνεπάγονται εντελώς διαφορετικά πολιτικά σενάρια για τη διακυβέρνηση της χώρας. Συνεπώς, όσοι αρέσκονται στις μαντείες καλό θα είναι να συγκρατηθούν το επόμενο διάστημα, αφού ενδέχεται μόνο η κάλπη να πει στο τέλος την αλήθεια.

Το ΠΑΣΟΚ στο επίκεντρο των συνεργασιών

Υπάρχει, ωστόσο, ένα ζήτημα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε με λίγο μεγαλύτερη βεβαιότητα: το κόμμα που θα υποστεί τη μεγαλύτερη πίεση για κυβερνητική συνεργασία θα είναι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό θα ισχύει εκτός αν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ καταταγεί πρώτο στις εκλογές, οπότε και η θέση του θα είναι διαφορετική.

Η πίεση αυτή θα ασκηθεί στο ΠΑΣΟΚ ανεξάρτητα από το αν θα καταταγεί δεύτερο ή τρίτο στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η κεντρική του θέση στο πολιτικό φάσμα και η πιθανή κοινοβουλευτική του δύναμη το καθιστούν έναν βασικό παράγοντα στις μετεκλογικές διεργασίες για τη διαμόρφωση κυβερνητικού σχήματος.

Η πολιτική συμβατότητα και οι εσωτερικές διαιρέσεις

Καταρχάς, με πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, είναι σαφές ότι ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ούτε άλλος αρχηγός του κυβερνώντος κόμματος θα έκανε ποτέ τέτοια πρόταση συνεργασίας στον Αλέξη Τσίπρα, και το αντίστροφο. Αυτό αποκλείει εκ των προτέρων ορισμένα σενάρια συνεργασίας μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων.

Άλλωστε, πέραν από όλους τους άλλους λόγους, αν υποθέσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα ήταν ο νικητής των εκλογών, πάλι το ΠΑΣΟΚ θα ήταν ο πιο συμβατός κυβερνητικός εταίρος. Αυτή η συμβατότητα κρίνεται με βάση την πολιτική ταυτότητα και την κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Εκτός όμως από την πολιτική και λειτουργική συμβατότητα σε επίπεδο διακυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται και από τον εσωτερικό του διχασμό για το θέμα των συνεργασιών. Αυτό δεν αποτελεί μόνο πολιτικό και ιδεολογικό ζήτημα, αλλά είναι και το έδαφος πάνω στο οποίο χτίζονται οι αρχηγικές φιλοδοξίες διαφόρων παραγόντων και παραγοντίσκων εντός του κόμματος.

Με πληροφορίες από: Topontiki