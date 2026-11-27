Ο Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έλαβε τη διερευνητική εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης στο Ισραήλ, κατήγγειλε σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2026, το κόμμα του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Άιζενκοτ έκανε λόγο για σκόπιμη καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις από πλευράς του Λικούντ, με απώτερο στόχο την προκήρυξη νέων εκλογών στη χώρα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω των προσπαθειών για τη συγκρότηση μιας σταθερής κυβέρνησης μετά τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές.

Η διερευνητική εντολή και η προθεσμία

Ο Γκάντι Άιζενκοτ έχει λάβει την εντολή να σχηματίσει κυβέρνηση στο Ισραήλ, αντικαθιστώντας την απερχόμενη κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η εντολή αυτή δόθηκε μετά τις βουλευτικές εκλογές, οι οποίες δεν ανέδειξαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία για κανένα κόμμα, καθιστώντας αναγκαίες τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο Άιζενκοτ έχει προθεσμία μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσει τις προσπάθειές του και να παρουσιάσει μια κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 14 επιπλέον ημέρες, αν κριθεί απαραίτητο για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κομμάτων.

Οι συνομιλίες και οι συμφωνίες συνασπισμού

Το κεντρώο κόμμα Γιασάρ του Γκάντι Άιζενκοτ έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνίες συνασπισμού με δύο άλλα κόμματα. Οι συμφωνίες αυτές έχουν συναφθεί με το αριστερό κόμμα των Δημοκρατών και με το δεξιό κόμμα Ισραήλ Μπεϊτινού, εξασφαλίζοντας συνολικά 36 έδρες στο κοινοβούλιο για το πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ.

Ωστόσο, το σύνολο των 36 εδρών απέχει σημαντικά από τις 61 έδρες που απαιτούνται για την επίτευξη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Για τον λόγο αυτό, το Γιασάρ έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες και με το κόμμα Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου, με στόχο τη διερεύνηση της πιθανότητας σχηματισμού μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Μέχρι στιγμής, οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Κατηγορίες για σκόπιμη καθυστέρηση

Σε ανακοίνωσή του σήμερα, ο Γκάντι Άιζενκοτ δήλωσε ότι το Λικούντ «δεν δείχνει πρόθυμο για συμβιβασμό». Τόνισε επίσης ότι, για δύο εβδομάδες, το κόμμα του Νετανιάχου αρνείται να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο Άιζενκοτ πρόσθεσε ότι η συμπεριφορά του Λικούντ «υποδηλώνει ότι προσπαθούν να κερδίσουν χρόνο μέχρι το τέλος της θητείας τους». Κατά τον ίδιο, ο απώτερος σκοπός αυτής της τακτικής είναι να διχάσουν το «μπλοκ της αλλαγής» και να ωθήσουν το Ισραήλ προς νέες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν υπό την ηγεσία της απερχόμενης κυβέρνησης.

Διχασμός στο πολιτικό στρατόπεδο του Άιζενκοτ και η θέση του Λικούντ

Το πολιτικό στρατόπεδο του Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια, γεγονός που οδηγεί σε εσωτερικό διχασμό. Ο διχασμός αυτός εκδηλώνεται μεταξύ εκείνων που επιθυμούν τη σύναψη συμμαχίας με υπερορθόδοξα κόμματα, εκείνων που τάσσονται υπέρ κομμάτων με αραβική πλειοψηφία και εκείνων που προτιμούν μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με το Λικούντ.

Ο Άιζενκοτ δήλωσε σήμερα ότι «η ώρα για μια απόφαση πλησιάζει», υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης. Παράλληλα, εξέφρασε την προθυμία του για συζητήσεις, εφόσον το Λικούντ είναι «πραγματικά έτοιμο να αλλάξει πορεία» στις διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά του, το δεξιό κόμμα Λικούντ κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι εργάζεται για να σχηματίσει μια «επικίνδυνη αριστερή κυβέρνηση», ενώ ταυτόχρονα διακήρυξε τη δική του προθυμία για ένωση.

Αναγνώριση της Χαμάς από τον Μανσούρ Αμπάς

Σε ένα διαφορετικό πλαίσιο, αλλά εντός των εξελίξεων στην περιοχή, ο επικεφαλής του αραβικού κόμματος Ράαμ, Μανσούρ Αμπάς, αναμένεται να αναγνωρίσει τη Χαμάς ως «τρομοκρατική» οργάνωση. Η αναγνώριση αυτή προβλέπεται να γίνει το Σάββατο.

Με πληροφορίες από: Newsit