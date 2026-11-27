Η κεντρική πολιτική σκηνή θυμίζει ρινγκ τις τελευταίες ημέρες, καθώς κυριαρχούν διαρκείς αντεγκλήσεις σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και τις απευθείας αναθέσεις. Δύο υποθέσεις έχουν μπει στο κάδρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, προκαλώντας έντονες συζητήσεις και ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ των κομμάτων. Πρόκειται για τις περιπτώσεις του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και του Βαγγέλη Λιάκου, οι οποίες έχουν αναδείξει ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις πολιτικών και συγγενικών τους προσώπων με δημόσιους φορείς.

Η υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη και οι συμβάσεις στη Στυλίδα

Η μία από τις υποθέσεις που απασχολούν την επικαιρότητα αφορά τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη, γραμματέα της ΕΛΑΣ. Στο επίκεντρο της κριτικής έχουν τεθεί έργα στον Δήμο Στυλίδας, τα οποία φέρεται να έχουν ανατεθεί μέσω εταιρειών στις οποίες μετέχει ο κ. Χατζηγιαννάκης. Συγκεκριμένα, οι καταγγελίες κάνουν λόγο για συμβάσεις συνολικού ύψους 751.775 ευρώ που εξασφάλισαν εταιρείες συμφερόντων του από τον εν λόγω Δήμο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη σχέση του κ. Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος είναι και συνέταιρός του σε μια άλλη εταιρεία. Παράλληλα, έχει ανακύψει συζήτηση για τη στέγαση δράσεων της ΕΛΑΣ σε χώρους στη Φιλελλήνων, ζήτημα για το οποίο η Νέα Δημοκρατία ζητά διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση χώρων της κατασκευαστικής εταιρείας του γραμματέα της ΕΛΑΣ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Οι αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία έχει επικεντρώσει την κριτική της στις συμβάσεις που φέρεται να έλαβαν οι εταιρείες συμφερόντων του Μίλτου Χατζηγιαννάκη από τον Δήμο Στυλίδας. Το κυβερνών κόμμα ζητά απαντήσεις για τις διαδικασίες μέσω των οποίων ανατέθηκαν τα συγκεκριμένα έργα, καθώς και για τη σχέση του κ. Χατζηγιαννάκη με τον δήμαρχο, ο οποίος είναι και συνέταιρός του.

Επιπλέον, η ΝΔ ζητά εξηγήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα, επικαλούμενη δήλωση του ίδιου του κ. Χατζηγιαννάκη ότι ο πρώην πρωθυπουργός γνώριζε για την παραχώρηση των χώρων. Η κριτική της ΝΔ εντάσσεται στην ευρύτερη συζήτηση για τις σχέσεις πολιτικών και συγγενικών τους προσώπων με δημόσιους φορείς και συμβάσεις, με την αξιωματική αντιπολίτευση να θέτει ερωτήματα για τη διαφάνεια των διαδικασιών.

Η κάλυψη από την ΕΛΑΣ

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ, παρέχεται κάλυψη στον κ. Χατζηγιαννάκη, με πηγές από την Αμαλίας να απορρίπτουν την κριτική της Νέας Δημοκρατίας. Οι πηγές αυτές χαρακτηρίζουν την κριτική ως προσπάθεια πολιτικού συμψηφισμού, υπογραμμίζοντας ότι ο γραμματέας της ΕΛΑΣ ήταν ιδιώτης και όχι κυβερνητικός βουλευτής το 2025, όταν έγιναν οι επίμαχες συμβάσεις.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν επίσης ότι τα γραφεία του κόμματος βρίσκονται στην Αμαλίας και ότι στη Φιλελλήνων πραγματοποιούνται μόνο ορισμένες συνεδριάσεις. Με αυτές τις επισημάνσεις, η ΕΛΑΣ επιδιώκει να αντικρούσει τις αιτιάσεις της ΝΔ και να αποσυνδέσει την υπόθεση από την τρέχουσα πολιτική ιδιότητα του κ. Χατζηγιαννάκη.

Το μέτωπο του Βαγγέλη Λιάκου

Παράλληλα με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, παραμένει ανοιχτό το μέτωπο που αφορά τον υφυπουργό Βαγγέλη Λιάκο. Η κριτική σε αυτή την περίπτωση επικεντρώνεται στις απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες των αδελφών του. Ειδικότερα, στο στόχαστρο έχουν τεθεί οι επαγγελματικές συνεργασίες του λογιστικού γραφείου της αδελφής του με δήμους και άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η επαγγελματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου γραφείου προϋπήρχε της εκλογής του κ. Λιάκου στη Βουλή. Ο ίδιος ο υφυπουργός έχει απορρίψει την ύπαρξη προσωπικής ή επιχειρηματικής σχέσης με τις δραστηριότητες της αδελφής του. Στο ζήτημα αυτό παρενέβη και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην ήδη τεταμένη πολιτική συζήτηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis