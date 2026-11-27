Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας δρομολογεί την κατάργηση του αμφιλεγόμενου νόμου Σιμόν Μπολίβαρ, ο οποίος προέβλεπε τον ισόβιο αποκλεισμό στελεχών της αντιπολίτευσης από τις εκλογές, καθώς και ποινές φυλάκισης που έφταναν έως και τα 30 έτη. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συμφωνίας με την αντιπολίτευση της χώρας. Την ανάληψη της σχετικής νομοθετικής δράσης ανακοίνωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Ο αμφιλεγόμενος νόμος Σιμόν Μπολίβαρ

Ο νόμος, γνωστός ως Οργανικός Νόμος Σιμόν Μπολίβαρ κατά του αποκλεισμού, είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Βενεζουέλας όσο και στη διεθνή κοινότητα. Προέβλεπε τη μόνιμη στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για στελέχη της αντιπολίτευσης, ενώ παράλληλα επέβαλε πολυετείς ποινές κάθειρξης, φτάνοντας έως και τα 30 χρόνια.

Η νομοθεσία αυτή τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2024, μετά την επανεκλογή του τότε προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Η εκλογική διαδικασία εκείνη είχε αμφισβητηθεί έντονα από την αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και δεν αναγνωρίστηκε από σημαντικό μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Καταγγελίες για πολιτικές διώξεις

Η αντιπολίτευση, μαζί με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είχε καταγγείλει ότι ο συγκεκριμένος νόμος χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο πολιτικών διώξεων. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η νομοθεσία αυτή στρεφόταν κατά των αντιπάλων της κυβέρνησης Μαδούρο, με στόχο τον αποκλεισμό τους από τη δημόσια ζωή και την εκλογική διαδικασία.

Οι προβλέψεις του νόμου για ισόβιο αποκλεισμό από τις εκλογές και τις βαριές ποινές φυλάκισης θεωρήθηκαν από τους επικριτές του ως μηχανισμός φίμωσης και εξουδετέρωσης της πολιτικής αντιπολίτευσης, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για το κράτος δικαίου και τις δημοκρατικές ελευθερίες στη χώρα.

Η νομοθετική πρωτοβουλία και οι δηλώσεις

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες, γνωστοποίησε από το βήμα του κοινοβουλίου την πρόθεση της κυβέρνησης να αναλάβει τη νομοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του νόμου. «Θα αναλάβουμε νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου ο λεγόμενος Οργανικός Νόμος Σιμόν Μπολίβαρ κατά του αποκλεισμού να καταργηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Μαζί με τον Χόρχε Ροδρίγκες, την ανακοίνωση πραγματοποίησε και ο πρώτος αντιπρόεδρος, Πέδρο Ινφάντε. Η απόφαση αυτή, όπως διευκρινίστηκε, προέκυψε μετά από ενδελεχή ανάλυση των επιχειρημάτων που παρουσιάστηκαν στις συνεδρίες του Εθνικού Διαλόγου, καθώς και στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Ειρήνη και τη Δημοκρατική Συνύπαρξη.

Αλλαγή πολιτικών συνθηκών και ο ρόλος της Ντέλσι Ροδρίγκες

Ο Χόρχε Ροδρίγκες υποστήριξε ότι οι πολιτικές συνθήκες στη Βενεζουέλα έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Απέδωσε αυτή την εξέλιξη στη διπλωματική προσέγγιση που προωθεί η αδελφή του, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία είναι η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας.

Η Ντέλσι Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Ιανουάριο, μετά την ανατροπή και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμες. Έκτοτε, η υπηρεσιακή πρόεδρος κυβερνά υπό την ισχυρή πίεση της Ουάσινγκτον, γεγονός που, σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, έχει συμβάλει στη δημιουργία νέων δεδομένων στο πολιτικό τοπίο της χώρας.

Με πληροφορίες από: Enikos