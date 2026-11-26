Τη δημόσια στήριξή του στον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της υπόθεσης με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης. Η στήριξη αυτή δόθηκε μέσω ανάρτησης που πραγματοποίησε ο υπουργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πεπεισμένος ότι ο εκδότης θα αθωωθεί, ενώ παράλληλα έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση του εντάλματος σύλληψης και τον χρόνο έκδοσής του.

Η δημόσια τοποθέτηση του υπουργού Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, τόνισε στην ανάρτησή του ότι είναι απολύτως βέβαιος πως ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης θα αθωωθεί από όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Γιάννης Κουρτάκης είναι φίλος του εδώ και πολλά χρόνια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή στον Δυτικό Κόσμο και ισχύει για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από προσωπικές σχέσεις ή πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Επεσήμανε ότι η εφαρμογή της πρέπει να είναι καθολική, καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα του κράτους δικαίου. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης των νομικών διαδικασιών και των δικαιωμάτων κάθε κατηγορουμένου, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Ερωτήματα για τη νομική βάση και τον χρόνο του εντάλματος

Παράλληλα με τη δημόσια στήριξή του, ο κ. Γεωργιάδης έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη νομική βάση του εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε για τον Γιάννη Κουρτάκη. Ζήτησε να διευκρινιστεί ποια συγκεκριμένα περιστατικά οδήγησαν στην έκδοση αυτού του εντάλματος. Ο υπουργός ζητά επίσης να διασαφηνιστεί εάν πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις για την έκδοση ενός τέτοιου μέτρου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διερωτήθηκε επίσης για τον χρόνο της σύλληψης του εκδότη. Όπως ανέφερε, ο Γιάννης Κουρτάκης ερευνάται για την υπόθεση των «σπιτιών ανακύκλωσης» εδώ και αρκετούς μήνες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο υπουργός αναρωτήθηκε γιατί κρίθηκε αναγκαία η σύλληψή του ακριβώς σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, υπονοώντας πιθανώς ότι δεν υπήρχε άμεση ανάγκη για το συγκεκριμένο μέτρο.

Κριτική σε όσους προεξοφλούν την ενοχή του εκδότη

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Υγείας άσκησε έντονη κριτική σε όσους προεξοφλούν την ενοχή του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη, πριν καν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε αυτή την πρακτική ως αντίθετη με τις αρχές του κράτους δικαίου, οι οποίες επιτάσσουν τον σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Στην ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι είδε δυστυχώς ανακοινώσεις κομμάτων που προεξοφλούν την ενοχή του κ. Κουρτάκη. Ο υπουργός υποστήριξε ότι αυτές οι ανακοινώσεις γίνονται «μόνο και μόνο διότι θέλουν να πλήξουν εμάς και ειδικά εμένα». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διάσταση πολιτικής αντιπαράθεσης πίσω από τις αντιδράσεις για την υπόθεση, πέρα από το καθαρά νομικό σκέλος.

Εμπιστοσύνη στις δικαστικές αρχές και μελλοντική τοποθέτηση

Παρά τις αιχμές και τα ερωτήματα που έθεσε, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι εμπιστεύεται απόλυτα τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Δήλωσε ότι ο ίδιος ο κατηγορούμενος, Γιάννης Κουρτάκης, θα απολογηθεί για τις κατηγορίες αυτές καθαυτές ενώπιον τους. Οι δικαστικές αρχές είναι αυτές που θα αποφασίσουν για την ποινική του αντιμετώπιση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομική διαδικασία.

Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε επίσης ότι θα τοποθετηθεί αναλυτικότερα επί του θέματος μετά την έκδοση των αποφάσεων από τις δικαστικές αρχές. Η δήλωση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σχολίων από τον υπουργό, αφού ολοκληρωθούν τα πρώτα στάδια της δικαστικής διερεύνησης και ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, υπογραμμίζοντας την πρόθεσή του να παρακολουθήσει στενά την εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Topontiki