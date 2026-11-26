Αιχμές για την οικονομική, ενεργειακή και αγροτική πολιτική της χώρας διατύπωσε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου 2026, στο επετειακό συνέδριο για τα 20 χρόνια της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης. Από το βήμα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ περιέγραψε μια Ελλάδα που, παρά τη βελτίωση των δημοσιονομικών της μεγεθών, αναπτύσσεται «μονόπλευρα». Ο κ. Καραμανλής προειδοποίησε ότι με επιδόματα και «μπαλώματα» δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα της ελληνικής περιφέρειας, ενώ έκανε λόγο για «ενίοτε σκανδαλώδη» διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων.

Η μονόπλευρη ανάπτυξη και οι περιφερειακές ανισότητες

Ο Κώστας Καραμανλής αναγνώρισε ότι η Ελλάδα καταγράφει τα τελευταία χρόνια ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου και ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη έχουν βελτιωθεί. Ωστόσο, έσπευσε να επισημάνει ότι αυτή η εικόνα δεν αντανακλάται στην καθημερινότητα των πολιτών. Επικαλούμενος οικονομικά στοιχεία, ανέφερε πως η χώρα μας ισοβαθμεί με τη Βουλγαρία στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, ευρισκόμενη 32% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, ο μέσος μισθός του 2024 υπολειπόταν κατά 25% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις περιφερειακές ανισότητες, με τον πρώην πρωθυπουργό να σημειώνει ότι στην Αττική παράγεται το 47% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας. Την ίδια στιγμή, πέντε ελληνικές περιφέρειες συγκαταλέγονται πλέον στις φτωχότερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι η υπερσυγκέντρωση πόρων, κεφαλαίων και υποδομών στην πρωτεύουσα αποστερεί από την Περιφέρεια το απαραίτητο «οξυγόνο» για να αναπνεύσει και να ζήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόκλιση ανάμεσα στην οικονομική ανάκαμψη και την κοινωνική ευημερία κρύβεται πίσω από τη μακροοικονομική πρόοδο. Επεσήμανε ότι όσο η ανάπτυξη μετριέται μόνο με τους δείκτες της Αττικής, το χάσμα με την υπόλοιπη Ελλάδα θα βαθαίνει. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι την περίοδο 2019-2024, η Αττική κατέγραψε αύξηση πραγματικού ΑΕΠ κατά 11,3%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ που ήταν 5,6%. Αντίθετα, η Δυτική Μακεδονία βρέθηκε ανάμεσα στις πέντε χειρότερες περιφέρειες της Ένωσης, χάνοντας το 18% της οικονομικής της παραγωγής. Επιπλέον, στην περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ το 2024, συγκεντρώνεται το ένα τρίτο των συνολικών εγχώριων επενδύσεων και επιτυγχάνεται πάνω από το μισό των συνολικών εγχώριων εξαγωγών.

Κριτική στην ενεργειακή πολιτική και την απολιγνιτοποίηση

Ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στην ενέργεια ως την κινητήρια δύναμη της οικονομίας κάθε χώρας, τονίζοντας ότι αφορά άμεσα όλους τους τομείς, όπως τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, αλλά και κάθε πολίτη στην καθημερινότητά του. Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη κάθε χώρας προϋποθέτει επαρκή και φθηνή ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό, επέκρινε τις βιαστικές αποφάσεις, όπως το πρόωρο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στη Δυτική Μακεδονία. Αυτές οι αποφάσεις, όπως υποστήριξε, στέρησαν από τη χώρα φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και συνέβαλαν στη μεγάλη αύξηση των τιμών. Παράλληλα, οδήγησαν στην απώλεια 15.000 θέσεων εργασίας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή. Ο πρώην πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι υπήρχε έγκριση λειτουργίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το 2035 και επεσήμανε ότι η Γερμανία λειτουργεί πλήρως όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα για να αντιμετωπίσει τη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.

Επιδόματα και «μπαλώματα» δεν λύνουν το πρόβλημα

Ο κ. Καραμανλής επανέλαβε τη θέση του για την ανάγκη μιας ακμαίας και παραγωγικής περιφέρειας. «Δεν θα κουραστώ να το φωνάζω και να προειδοποιώ: Ισχυρή Ελλάδα χωρίς ακμαία, παραγωγική, ευημερούσα Περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει. Τελεία!», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρώην πρωθυπουργό, η επιδοματική πολιτική και τα «μπαλώματα», καθώς και οι πυροσβεστικές παροχές που γίνονται για να ικανοποιηθούν πρόσκαιρα οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς, δεν λύνουν το πρόβλημα. Τόνισε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν αποσοβείται με τρόπο αξιόπιστο, αποτελεσματικό και βιώσιμο η κρίση που «έρχεται με ορμή και βοή».

Το δημογραφικό και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί

Ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε το δημογραφικό πρόβλημα ως «βόμβα στα θεμέλια της χώρας», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητά του για το μέλλον της Ελλάδας. Παράλληλα, επανέφερε την κριτική του στα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας. «Δεν μπορεί να ισχύουν οι ίδιοι δημοσιονομικοί περιορισμοί για εντελώς διαφορετικές καταστάσεις», ανέφερε. Παρέπεμψε στις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της Ελλάδας, στις ανάγκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, καθώς και στην πίεση που, όπως υποστήριξε, δέχεται η χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki