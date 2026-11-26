Νέα πυρά από το περιβάλλον Σαμαρά κατά Μητσοτάκη: Η διαγραφή του δεν έχει κριθεί ακόμη εκλογικά

Νέα πυρά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά, με τον διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην πρωθυπουργού, Νίκο Τσούτσια, να καταλογίζει στον πρωθυπουργό αλλοίωση της πολιτικής και ιδεολογικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Τσούτσιας προειδοποίησε ότι η διαγραφή του πρώην προέδρου της παράταξης δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στην κάλπη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν την Πέμπτη (26.11.2026) στον ραδιοφωνικό σταθμό MEGA NEWS 104.6, όπου ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά περιέγραψε ένα κλίμα έντονης δυσαρέσκειας στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλοίωση φυσιογνωμίας και ευθύνες για τη ρήξη

Ο Νίκος Τσούτσιας απέδωσε προσωπικές ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη ρήξη με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, κάνοντας λόγο για «κενό εκπροσώπησης» στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρωθυπουργός ευθύνεται για την αλλοίωση της πολιτικής και ιδεολογικής φυσιογνωμίας της Νέας Δημοκρατίας, κάτι που έχει δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά υπογράμμισε με νόημα ότι η διαγραφή του πρώην προέδρου της παράταξης δεν έχει ακόμη κριθεί εκλογικά. Αυτή η προειδοποίηση φανερώνει την πεποίθηση ότι οι επιπτώσεις των εσωκομματικών εξελίξεων δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στην κάλπη.

Το κλίμα δυσαρέσκειας στη Νέα Δημοκρατία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νίκος Τσούτσιας περιέγραψε ένα κλίμα έντονης δυσαρέσκειας που επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας. Η συζήτηση για τις επόμενες πολιτικές κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά παραμένει ανοιχτή, γεγονός που τροφοδοτεί τις εσωκομματικές συζητήσεις και τους προβληματισμούς.

Ο κ. Τσούτσιας σημείωσε ότι η δυσαρέσκεια αυτή δεν είναι πλέον σιωπηρή, αλλά εκφράζεται ανοιχτά. Αυτό διαπιστώθηκε, όπως ανέφερε, κατά τις πρόσφατες περιοδείες του Αντώνη Σαμαρά στην περιφέρεια, όπου η παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή και σημαντική.

Οι περιοδείες Σαμαρά στην περιφέρεια

Ιδιαίτερη πολιτική σημασία απέδωσε ο Νίκος Τσούτσιας στην παρουσία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στις πρόσφατες περιοδείες του Αντώνη Σαμαρά στην περιφέρεια. Οι επισκέψεις του πρώην πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκαν στα Καμένα Βούρλα, στη Λάρισα, στα Μάλγαρα και στη Θεσσαλονίκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον κομματικών στελεχών.

Σύμφωνα με τον κ. Τσούτσια, κατά τις επισκέψεις αυτές διαπιστώθηκε όχι μια σιωπηρή αποδοκιμασία, αλλά μια πλέον ανοιχτά εκφραζόμενη δυσαρέσκεια. «Είδα τα στελέχη της παράταξης να βγαίνουν δημόσια, χωρίς να ντρέπονται, χωρίς να φοβούνται», σημείωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε μάλιστα ότι κομματικά στελέχη της ΝΔ, τα οποία είχαν να συναντηθούν μεταξύ τους ακόμη και δύο ή τρία χρόνια, βρέθηκαν εκ νέου με αφορμή τις επισκέψεις του πρώην πρωθυπουργού. «Και μάλιστα αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ήρθαν φανερά. Θα μου πείτε, δεν πήγαν κάπου ξένα. Στον πρώην πρόεδρό τους πήγαν», υπογράμμισε.

Το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα

Παρά τις έντονες τοποθετήσεις, ο Νίκος Τσούτσιας κράτησε ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του ως προς το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά. Απέφυγε να απαντήσει τόσο για τον χρόνο ενδεχόμενων ανακοινώσεων όσο και για την αναζήτηση στελεχών που θα μπορούσαν να τον πλαισιώσουν σε ένα τέτοιο εγχείρημα.

«Μην το ψάχνεις, δεν πρόκειται να πάρεις απάντηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, όταν ρωτήθηκε για το θέμα. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή», αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το πεδίο για μελλοντικές εξελίξεις.

Η ευθύνη για τη διάρρηξη των σχέσεων

Ανεβάζοντας τους τόνους έναντι του Μεγάρου Μαξίμου, ο Νίκος Τσούτσιας απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη την ευθύνη για τη διάρρηξη των σχέσεων με τον πρώην πρωθυπουργό. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την ένταση που επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ των δύο πολιτικών.

Ερωτηθείς ποιος από τους δύο διέκοψε πρώτος την επικοινωνία, ο κ. Τσούτσιας απάντησε με νόημα: «Οι πρωτοβουλίες, Δήμο, όπως ξέρεις, ανήκουν πάντα σε αυτόν που έχει το μαχαίρι», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για την πλευρά που φέρει την κύρια ευθύνη για την υπάρχουσα κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Newsit