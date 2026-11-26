Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και συντονίστρια της Επιτροπής FEMM για το ΕΛΚ, Ελεονώρα Μελέτη, προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με τη διαδικτυακή στοχοποίηση που δέχθηκε. Όπως ανέφερε, πριν από λίγες εβδομάδες έλαβε χιλιάδες υβριστικά και απειλητικά μηνύματα, ενώ παράλληλα δημοσιοποιήθηκε η διεύθυνση της κατοικίας της στο διαδίκτυο. Τα περιστατικά αυτά συνέβησαν μετά από μια παρέμβασή της στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Η κ. Μελέτη μοιράστηκε τη δική της εμπειρία μέσω ανάρτησης στο Instagram, με αφορμή τη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύνδεση της ρητορικής μίσους με την υποκίνηση βίας στην Ευρώπη.

Η αποκάλυψη της Ελεονώρας Μελέτη

Η Ελεονώρα Μελέτη, στην ανάρτησή της, περιέγραψε λεπτομερώς το μέγεθος των απειλών που δέχθηκε. Ανέφερε χαρακτηριστικά μηνύματα όπως «Ψόφα, μωρή», «Να σαπίσεις ολόκληρη από καρκίνο» και «Να σου φέρουν το παιδί σου σε σακούλα». Αυτά τα μηνύματα ήταν μόνο ένα μικρό δείγμα από τα χιλιάδες που κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια τόνισε πως η παρέμβασή της στην ολομέλεια, που πυροδότησε αυτή την αντίδραση, δεν περιείχε προσβολές προς κανέναν απολύτως. Ωστόσο, όπως εξήγησε, κάποιος απομόνωσε μια φράση με την οποία διαφωνούσε πολιτικά και την έστειλε σε διάφορα sites, καλώντας τα να την «τιμωρήσουν» για αυτό που είπε.

Η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και οι απειλές

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν, λίγο αργότερα, η διεύθυνση του σπιτιού της Ελεονώρας Μελέτη κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο. Παράλληλα, ανώνυμα προφίλ προέβησαν σε δημόσιες αναρτήσεις, καλώντας αντιεξουσιαστικές οργανώσεις να την «αναλάβουν».

Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο η διαδικτυακή στοχοποίηση μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης και να λάβει προσωπικές διαστάσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των ατόμων.

Η σύνδεση ρητορικής μίσους και βίας

Η ευρωβουλευτής έθεσε το ερώτημα αν αυτό ακριβώς το φαινόμενο συζητείται στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου: πώς η ρητορική μίσους, τόσο στην πολιτική όσο και στα μέσα, τροφοδοτεί τη βία. Υπογράμμισε ότι δεν απαιτείται πάντα μια ακραία πολωτική ή ρατσιστική άποψη για να στοχοποιηθεί ένας άνθρωπος ή μια κοινότητα.

Συχνά, όπως ανέφερε, αρκεί η ανεπάρκεια στην άσκηση ουσιαστικής αντιπολίτευσης για να διαστρεβλωθεί μια αλήθεια. Μια φράση μπορεί να μετατραπεί σε προπαγανδιστικό τίτλο, ο οποίος στη συνέχεια αναπαράγεται χωρίς το πλαίσιο του σε τηλεοπτικά πάνελ και καταλήγει κακοποιημένος στα κινητά εκατομμυρίων ανθρώπων.

Οι ευθύνες και η διαστρέβλωση της αλήθειας

Η Ελεονώρα Μελέτη επεσήμανε ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν κάτι για το οποίο βεβαίως και δεν έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Και με κάθε επανάληψη και κοινοποίηση, η στοχοποίηση γίνεται όλο και πιο οικεία και αποδεκτή. Αυτή η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει κάποιον στο να πιστέψει ότι έχει το δικαίωμα να περάσει από τη βρισιά στην απειλή, και από την απειλή στην πράξη.

Η ευρωβουλευτής κατέληξε τονίζοντας ότι υπάρχουν ευθύνες. Ανέφερε ότι τα μέσα ενημέρωσης γνωρίζουν τι ειπώθηκε ολόκληρο, υπονοώντας την ευθύνη τους στην παρουσίαση των πληροφοριών και στην αποφυγή της διαστρέβλωσης.

Με πληροφορίες από: Newsit