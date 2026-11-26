Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ εξέφρασε την έντονη εκτίμηση ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι απίθανο να καταλήξουν σε μια οριστική συμφωνία για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της σημερινής συνόδου κορυφής. Οι κρίσιμες αυτές δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο των συνομιλιών που διεξάγονται στις Βρυξέλλες, όπου το κύριο αντικείμενο είναι η πρόταση για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που καλύπτει την περίοδο 2028-2034.

Σύμφωνα με τον κ. Μάγιαρ, οι πιθανότητες επίτευξης μιας συμφωνίας σήμερα είναι ουσιαστικά μηδενικές, ενώ η προοπτική μιας συμφωνίας μέχρι τα Χριστούγεννα φαντάζει εξίσου απίθανη. Αυτή η απαισιόδοξη πρόβλεψη βασίζεται στις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις που διατυπώθηκαν από τους ηγέτες στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων, καθιστώντας το έργο της συναίνεσης ιδιαίτερα δύσκολο.

Οι δηλώσεις του Πέτερ Μάγιαρ

Ο Πέτερ Μάγιαρ, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, επέλεξε να κοινοποιήσει τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις του μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Στην ανάρτησή του, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «ούτε μια συμφωνία τα Χριστούγεννα φαντάζει πιθανή», υπογραμμίζοντας με αυτό τον τρόπο το βαθύ αδιέξοδο που επικρατεί στις τρέχουσες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Η εκτίμησή του για τις «ουσιαστικά μηδενικές» πιθανότητες επίτευξης οποιασδήποτε συμφωνίας κατά την παρούσα σύνοδο κορυφής της ΕΕ, απορρέει άμεσα από τις έντονες διαφωνίες και τις σημαντικές αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός τόνισε την ύπαρξη εκ διαμέτρου αντίθετων θέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την προσέγγιση και την εξεύρεση ενός κοινού εδάφους για συναίνεση.

Οι εντατικές διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες

Οι ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται σε ένα κλίμα εντατικών διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συνόδου κορυφής. Το κύριο αντικείμενο των συζητήσεων είναι η πρόταση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος προορίζεται να καλύψει την περίοδο από το 2028 έως το 2034 και ανέρχεται σε ένα σημαντικό ποσό, που αγγίζει τα 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από το μείζον ζήτημα του συνολικού προϋπολογισμού, ένα ακόμα κρίσιμο και ευαίσθητο θέμα που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων είναι η περαιτέρω χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες για να γεφυρώσουν τις υφιστάμενες διαφορές τους, με απώτερο και φιλόδοξο στόχο την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας εντός του Δεκεμβρίου.

Οι προκλήσεις και ο στόχος της συμφωνίας

Η πολυπλοκότητα των διαπραγματεύσεων έγκειται στην ύπαρξη εκ διαμέτρου αντίθετων θέσεων που έχουν εκφραστεί από τα διάφορα κράτη μέλη. Αυτές οι αποκλίνουσες απόψεις καθιστούν την επίτευξη μιας κοινά αποδεκτής συναίνεσης μια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία, όπως άλλωστε επισήμανε με σαφήνεια και ο Ούγγρος πρωθυπουργός. Η απουσία ενός κοινού τόπου επηρεάζει άμεσα την προοπτική μιας άμεσης και γρήγορης συμφωνίας.

Παρά τις σημαντικές δυσκολίες που έχουν αναδειχθεί και τις απαισιόδοξες προβλέψεις που έχουν διατυπωθεί, ο βασικός και επιτακτικός στόχος των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει η επίτευξη μιας συνολικής και βιώσιμης συμφωνίας. Η επιδίωξη αυτή εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του πολυετούς προϋπολογισμού και της αναγκαίας χρηματοδότησης της Ουκρανίας, με την ελπίδα να βρεθεί μια κοινή λύση πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, συγκεκριμένα εντός του Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki