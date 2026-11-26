Την ανάγκη για εκπαίδευση των εργαζομένων στα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ανέδειξε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, δίνοντας έμφαση στη σημασία της δια βίου μάθησης. Ο κ. Καλαφάτης, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ3, εκτίμησε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως τομέα, θα χρειαστεί να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την ασφαλή και ηθική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας της κυβέρνησης, η οποία θέτει τον άνθρωπο ως κυρίαρχο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υποκατασταθεί ποτέ από την τεχνολογία.

Η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία

Ο Σταύρος Καλαφάτης περιέγραψε την τεχνητή νοημοσύνη ως μια νέα κουλτούρα που εισέρχεται στη ζωή μας με εξαιρετικά μεγάλη επιδραστικότητα και ταχύτητα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η επίδρασή της είναι δέκα φορές μεγαλύτερη και ταχύτερη από αυτή της βιομηχανικής επανάστασης.

Σχετικά με τον ενδεχόμενο κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας λόγω της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, ο υφυπουργός απάντησε ότι η αξία των υπαρχουσών θέσεων εργασίας θα πολλαπλασιαστεί. Επιπλέον, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας την αγορά εργασίας.

Η σημασία της δια βίου μάθησης και των δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής, ο κ. Καλαφάτης υπογράμμισε τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Ανέφερε ότι είναι κρίσιμο το ζήτημα της απόκτησης νέων δεξιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει το skilling, reskilling και upskilling στον εργασιακό χώρο.

Η ανάγκη για βασικές γνώσεις ασφαλούς και ηθικής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης αφορά κάθε εργαζόμενο, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ενός Πρακτικού Οδηγού Επικοινωνίας, ο οποίος θα συμβάλει στην ενημέρωση και την εκπαίδευση.

Εθνική στρατηγική και στόχοι της κυβέρνησης

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τους στόχους της κυβέρνησης αναφορικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Σκοπός είναι η αξιοποίηση αυτής της σύγχρονης τεχνολογίας για την αναβάθμιση του status της χώρας, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της ανάπτυξης.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη τοποθετούνται στον πυρήνα του παραγωγικού μοντέλου. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει έγκαιρα σε συγκεκριμένα βήματα, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Υποδομές και διεθνείς συνεργασίες

Ο κ. Καλαφάτης τόνισε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες που κατάρτισαν και εφαρμόζουν Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η στρατηγική αυτή είναι πλήρως εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό AI Act, αναδεικνύοντας την προσαρμογή της χώρας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Σε επίπεδο υποδομών, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στον υπερυπολογιστή «Δαίδαλο», στο AI Factory «PHAROS», στον νέο υπερυπολογιστή που βρίσκεται στη Δυτική Μακεδονία και στο AI Nucleus, το Κέντρο Έρευνας για την Τεχνητή Νοημοσύνη του ΕΚΕΤΑ. Παράλληλα, σημείωσε τις στρατηγικές συνεργασίες της κυβέρνησης με τεχνολογικούς κολοσσούς, όπως η Open AI, η Mistral AI, η Google και η Microsoft. Αυτές οι συνεργασίες έχουν ως στόχο την εκπαίδευση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και την περαιτέρω στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Με πληροφορίες από: Newsit