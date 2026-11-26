Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποίησε χθες συμβολική δράση στα σκαλοπάτια του περιστυλίου της Βουλής, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να αναδείξει την ανάγκη για θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Πολιτείας απέναντι στα θύματα της έμφυλης βίας. Γυναίκες βουλευτές και μέλη του κόμματος συμμετείχαν στην πρωτοβουλία, αφήνοντας ζευγάρια από κόκκινες γόβες.

Η συμβολική δράση στη Βουλή

Στο πλαίσιο της χθεσινής Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προχώρησε σε μία συμβολική ενέργεια με ισχυρό μήνυμα. Συγκεκριμένα, στα σκαλοπάτια του περιστυλίου της Βουλής, τοποθετήθηκαν ζευγάρια από κόκκινες γόβες, δημιουργώντας μια οπτική αναφορά στα θύματα της έμφυλης βίας.

Η επιλογή των κόκκινων γοβών ως σύμβολο αποτελεί μια διεθνή πρακτική για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, υπογραμμίζοντας την απουσία των γυναικών που χάθηκαν. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα κεντρικό πολιτικό σημείο, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Πολιτεία.

Το μήνυμα της Ρένας Δούρου

Την πρωτοβουλία αυτή πλαισίωσε η δήλωση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένας Δούρου. Η κυρία Δούρου τόνισε τη σημασία της δράσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στα σκαλιά της Βουλής, για κάθε γυναίκα που δεν θα ξανακάνει ένα βήμα».

Στη δήλωσή της, η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογράμμισε τη συνεχή μάχη του κόμματος για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ «μάχεται ώστε η Πολιτεία επιτέλους να κάνει την υποχρέωση της απέναντι στα θύματα της έμφυλης βίας».

Αίτημα για θεσμική κατοχύρωση της γυναικοκτονίας

Ένα από τα κεντρικά αιτήματα που προβλήθηκαν μέσω της συμβολικής δράσης και της δήλωσης της Ρένας Δούρου ήταν η άμεση θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία. Η κυρία Δούρου ήταν σαφής ως προς την επείγουσα ανάγκη αυτής της ενέργειας, δηλώνοντας: «Μαχόμαστε για τη θεσμική κατοχύρωση του όρου γυναικοκτονία, χθες».

Η διεκδίκηση αυτή αναδεικνύει την πεποίθηση του κόμματος ότι η αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως διακριτού εγκλήματος είναι απαραίτητη για την ουσιαστική αντιμετώπιση του φαινομένου και την προστασία των γυναικών από την έμφυλη βία. Η θεσμική αναγνώριση θεωρείται καθοριστικό βήμα για την απονομή δικαιοσύνης και την πρόληψη.

Συμμετοχή στελεχών και μελών

Στη συμβολική αυτή δράση συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δίνοντας έμφαση στη συλλογική προσπάθεια του κόμματος για την ευαισθητοποίηση και την πίεση προς την Πολιτεία. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες βουλευτές του κόμματος, οι οποίες βρέθηκαν στα σκαλιά της Βουλής.

Επιπλέον, στην πρωτοβουλία έλαβαν μέρος και μέλη από την Πολιτική Γραμματεία (ΠΓ), την Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ), καθώς και τη Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Η παρουσία εκπροσώπων από διαφορετικά κλιμάκια του κόμματος υπογράμμισε τη συνολική δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ζήτημα της έμφυλης βίας και της προστασίας των γυναικών.

Η Διεθνής Ημέρα κατά της βίας

Η δράση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη χθεσινή Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Η ημέρα αυτή, που τιμάται κάθε χρόνο, έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας και την ανάληψη δράσεων για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια.

Η επιλογή αυτής της ημερομηνίας για τη συμβολική ενέργεια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδεικνύει την προσπάθεια του κόμματος να ενταχθεί στον διεθνή διάλογο και τις πρωτοβουλίες για την προστασία των γυναικών, φέρνοντας το ζήτημα στην καρδιά της πολιτικής ατζέντας.

Με πληροφορίες από: Enikos