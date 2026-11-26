Σαφές μήνυμα σχετικά με τις «κόκκινες γραμμές» της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επόμενης επταετίας έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα δεν μπορεί να δεχθεί επί της αρχής περαιτέρω μειώσεις στους φακέλους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της Συνοχής. Τόνισε πως δεν νοείται ισχυρή Ευρώπη με αδύναμο προϋπολογισμό, επισημαίνοντας την επιτακτική ανάγκη για οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Οι ελληνικές «κόκκινες γραμμές» στον προϋπολογισμό

Ο πρωθυπουργός, στις δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του στην κρίσιμη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα και αύριο, ξεκαθάρισε την ελληνική θέση. «Δεν μπορούμε να συζητάμε για μία ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Επεσήμανε πως δεν μπορεί να υπάρξει μία Ευρώπη που θα αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η ανταγωνιστικότητα, η αγορά ενέργειας και η προστασία των συνόρων, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για την υλοποίηση αυτών των πολιτικών. Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή μία Ευρώπη που θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, καθώς αυτές αποτελούν ταυτοτικές πολιτικές, κατοχυρωμένες στις ευρωπαϊκές συνθήκες, και συνδέονται άμεσα με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μάτια των πολιτών.

Η πρόταση του Αντόνιο Κόστα και η στάση των κρατών μελών

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε τη φιλότιμη και φιλόδοξη προσπάθεια του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να γεφυρώσει τις διαφορές που χωρίζουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Η κρίσιμη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα εξετάσει τη νέα πρόταση του Αντόνιο Κόστα για τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Ωστόσο, ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν απολύτως σαφής ότι η Ελλάδα, μαζί με πολλές άλλες χώρες, δεν θα είναι σε θέση επί της αρχής να δεχθεί περαιτέρω μειώσεις στον φάκελο της Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Αυτή η θέση αποτελεί μία από τις «κόκκινες γραμμές» που υπερασπίζεται η Αθήνα, μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Αναζήτηση καινοτόμων λύσεων και νέων πόρων

Πέρα από τις διαφωνίες, ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε τη διάθεση της Ελλάδας να διερευνήσει καινοτόμες λύσεις για την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων. Αυτοί οι πόροι κρίνονται απαραίτητοι για τη χρηματοδότηση ενός πιο φιλόδοξου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ικανού να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς από τους συναδέλφους του πρωθυπουργού, αναδεικνύοντας τη δημιουργική προσέγγιση της χώρας στις συζητήσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.

Η σημασία της οριστικής λύσης τον Δεκέμβριο

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Προειδοποίησε ότι αν δεν επιτευχθεί συμφωνία σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση να παίξει έναν δημιουργικό ρόλο, έχοντας όμως και απόλυτη αίσθηση των κόκκινων γραμμών, τις οποίες υπερασπίζεται μαζί με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο έναν ισχυρό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την επόμενη επταετία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos