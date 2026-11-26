Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, παραδέχθηκε το πρωί της Πέμπτης ότι φέρει την ευθύνη για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη που αφορούσε το βιντεοπαιχνίδι GTA VI. Το συγκεκριμένο βίντεο είχε προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο πρωθυπουργός προέτρεπε τους παππούδες και τις γιαγιάδες που έλαβαν το επίδομα των 400 ευρώ να το διαθέσουν για την αγορά του παιχνιδιού στα εγγόνια τους. Η κίνηση αυτή οδήγησε τον πρωθυπουργό στο στόχαστρο, δεδομένου ότι το GTA VI προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες λόγω του βίαιου περιεχομένου του.

Το επίμαχο βίντεο και το περιεχόμενό του

Το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη για το GTA VI είχε ως κεντρικό μήνυμα την προτροπή προς τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός τους καλούσε να χρησιμοποιήσουν το επίδομα των 400 ευρώ που είχαν λάβει, προκειμένου να αγοράσουν το νέο βιντεοπαιχνίδι για τα εγγόνια τους. Αυτή η πρόταση αποτέλεσε το επίκεντρο της συζήτησης και των αντιδράσεων που ακολούθησαν.

Η ουσία της κριτικής που δέχθηκε το βίντεο έγκειται στο γεγονός ότι το παιχνίδι GTA VI είναι σχεδιασμένο και προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Ο λόγος για αυτό είναι το βίαιο περιεχόμενο που διαθέτει, κάτι που το καθιστά ακατάλληλο για παιδιά και ανηλίκους. Η σύσταση για την αγορά του σε εγγόνια, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, δημιούργησε ένα κύμα σχολίων και προβληματισμού.

Η ανάληψη ευθύνης από τον Νίκο Ρωμανό

Ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, παραδέχθηκε ανοιχτά την ευθύνη του για τη δημιουργία και τη δημοσίευση του επίμαχου βίντεο. Η παραδοχή αυτή έγινε το πρωί της Πέμπτης, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα, μεταξύ των οποίων και αυτές που είχε γράψει ο «Κάλχας».

Ο κ. Ρωμανός, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, δήλωσε ρητά: «Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας». Με αυτή τη δήλωση, ο ίδιος ανέλαβε πλήρως την ευθύνη για την επικοινωνιακή στρατηγική πίσω από το βίντεο που απασχόλησε έντονα την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες.

Η δήλωση του διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας

Στην τοποθέτησή του στο OPEN, ο Νίκος Ρωμανός αναφέρθηκε λεπτομερώς στο σκεπτικό του και στην αντίδραση που προκλήθηκε. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Εγώ έχω την ευθύνη ως διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας. Θα μπορούσε να ήταν άλλο το hook, αλήθεια είναι αυτό. Θεωρώ όμως ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση, γιατί το ίδιο trend έχουν χρησιμοποιήσει ηγέτες σε όλο τον κόσμο και οργανώσεις και δεν είδα να γίνεται αυτή η υπερβολική αντίδραση».

Ο κ. Ρωμανός αναγνώρισε ότι η αρχική προσέγγιση του βίντεο, το «hook» όπως το χαρακτήρισε, ενδεχομένως να μπορούσε να είναι διαφορετικό. Ωστόσο, εξέφρασε την άποψη ότι η έκταση των αντιδράσεων που ακολούθησαν ήταν υπερβολική. Υποστήριξε ότι παρόμοιες επικοινωνιακές τακτικές, χρησιμοποιώντας το ίδιο «trend», έχουν εφαρμοστεί από ηγέτες και οργανώσεις σε διεθνές επίπεδο, χωρίς να προκαλέσουν αντίστοιχες έντονες αντιδράσεις.

Οι αντιδράσεις που προκλήθηκαν

Το βίντεο του πρωθυπουργού για το GTA VI προκάλεσε «πολλή βαβούρα» και έφερε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο «στόχαστρο» της κριτικής. Η κύρια αιτία των αντιδράσεων ήταν η προτροπή προς τους παππούδες και τις γιαγιάδες να αγοράσουν ένα βιντεοπαιχνίδι που χαρακτηρίζεται από βίαιο περιεχόμενο και προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες, για τα εγγόνια τους.

Η δημόσια συζήτηση επικεντρώθηκε στην καταλληλότητα της συγκεκριμένης πρότασης, δεδομένης της ηλικιακής σήμανσης του παιχνιδιού. Παρά τις αντιδράσεις, ο Νίκος Ρωμανός διατήρησε την άποψη ότι η κριτική που ασκήθηκε ήταν υπερβολική, επικαλούμενος την ευρεία χρήση παρόμοιων επικοινωνιακών τάσεων από άλλους ηγέτες παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki