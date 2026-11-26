Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, παραχώρησε συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου και τον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε για ζητήματα διαφθοράς, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα της αντιμετώπισής τους για την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Οι απαντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ μεταδόθηκαν ζωντανά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει τις θέσεις του για μια σειρά από επίκαιρα θέματα. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε κρίσιμες πτυχές της πολιτικής ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στα φαινόμενα διαφθοράς που, όπως τόνισε, υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή.

Η συνέντευξη στον Realfm 97,8

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στο στούντιο του Realfm 97,8 για να δώσει μια συνέντευξη που κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Η συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου προσέφερε μια πλατφόρμα για την ανάλυση των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων και την παρουσίαση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ.

Η συνέντευξη μεταδόθηκε με live streaming, επιτρέποντας σε ένα ευρύτερο κοινό να την παρακολουθήσει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε την ευκαιρία να αναπτύξει τις απόψεις του για τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, με τη διαφθορά να αποτελεί κεντρικό άξονα των δηλώσεών του.

Μηδενική ανοχή στα φαινόμενα διαφθοράς

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε με έμφαση ότι η διαφθορά, η ατιμωρησία και η έλλειψη σεβασμού προς τους κόπους και τις θυσίες του ελληνικού λαού δημιουργούν μια σοβαρή κρίση εμπιστοσύνης. Αυτή η κρίση, όπως ανέφερε, απαιτεί άμεση και αποφασιστική αντιμετώπιση από το πολιτικό σύστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε την ανάγκη για μηδενική ανοχή σε αυτά τα φαινόμενα. Δήλωσε ότι αυτή αποτελεί δική του προτεραιότητα, ανεξάρτητα από το αν τα φαινόμενα διαφθοράς προέρχονται από οποιοδήποτε κόμμα, είτε από το ένα, είτε από το άλλο, είτε ακόμη και από τον δικό του πολιτικό χώρο, εάν προκύψει κάτι τέτοιο.

Κριτική για απευθείας αναθέσεις και στημένους διαγωνισμούς

Ο κ. Ανδρουλάκης άσκησε κριτική σε όσους καταδικάζουν απευθείας αναθέσεις, στημένους διαγωνισμούς και κατασπατάληση δημοσίου πλούτου, αλλά τελικά το Νο2 του κόμματός τους κάνει τα ίδια. Αυτή η στάση, σύμφωνα με τον ίδιο, υπονομεύει την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τόνισε ότι δεν μπορεί κάποιοι να υιοθετούν μια θέση κατά της διαφθοράς και της κακοδιαχείρισης, ενώ στην πράξη στελέχη του δικού τους χώρου εμπλέκονται σε παρόμοιες πρακτικές που παρατηρούνται και σε άλλα κόμματα, όπως ανέφερε ότι συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία.

Σταθερές αρχές και αξίες στην πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε τη σημασία της απόδειξης στην κοινωνία ότι οι αρχές και οι αξίες ενός κόμματος είναι σταθερές και δεν προσαρμόζονται κάθε φορά σε πολιτικές σκοπιμότητες. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε, όπως είπε, το πολιτικό παιχνίδι χάνεται.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ εξέφρασε την ανησυχία του για την ευελιξία που παρατηρεί σε πολιτικούς αντιπάλους σε επίπεδο αρχών και αξιών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, αυτή η ευελιξία συνοδεύεται από μεγάλη ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα προβληματικό για το πολιτικό σύστημα.

Αναφορές σε πρωθυπουργό και κ. Τσίπρα

Ο κ. Ανδρουλάκης εστίασε την κριτική του στην ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς, αναφέροντας ότι αυτή αφορά κυρίως τον Πρωθυπουργό. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την άποψή του για την ευθύνη της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων.

Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σημείωσε ότι, με βάση τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών, η ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς αφορά και τον κ. Τσίπρα. Αυτή η αναφορά διευρύνει το πεδίο της κριτικής του, συμπεριλαμβάνοντας και την αξιωματική αντιπολίτευση στα ζητήματα που έθεσε.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis