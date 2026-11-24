Τσίπρας από τη Δυτική Μακεδονία: Εθνικής σημασίας ζήτημα η στήριξη της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα

Ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ολοκλήρωσε τη δεύτερη μέρα της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία, εστιάζοντας στην κατάσταση του πρωτογενούς τομέα. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, συνομίλησε με αγρότες και κτηνοτρόφους, περιγράφοντας την εικόνα που αντίκρισε ως «απόγνωσης». Υπογράμμισε πως η στήριξη της υπαίθρου και του αγροκτηνοτροφικού τομέα αποτελεί «εθνικής σημασίας ζήτημα».

Οι επαφές στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Νεάπολης Βοΐου, καθώς και τις εγκαταστάσεις του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς. Εκεί, είχε εκτενή συνομιλία με εκπροσώπους επαγγελματικών ενώσεων αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής.

Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας βρέθηκε στο τυροκομείο του Αγροτικού Συλλόγου Νεάπολης Κοζάνης, όπου επίσης συζήτησε με τους παραγωγούς. Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως στόχο να λάβει μία άμεση εικόνα των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι της παραγωγής.

Η κρίσιμη κατάσταση του πρωτογενούς τομέα

Στις δηλώσεις του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι ο αγροκτηνοτροφικός τομέας δεν βρέθηκε ποτέ σε τόσο δυσχερή θέση όσο σήμερα. Περιέγραψε την κατάσταση ως «εικόνα απόγνωσης», καθώς τα προβλήματα έχουν διογκωθεί σε τέτοιο βαθμό που τίθεται ζήτημα επιβίωσης των ανθρώπων της παραγωγής στην ύπαιθρο.

Το κρίσιμο διακύβευμα, όπως επισήμανε, είναι αν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα συνεχίσουν να μένουν στην ύπαιθρο, να καλλιεργούν τα χωράφια τους και να φροντίζουν τα ζώα τους. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επανέλαβε τη θέση του ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της υπαίθρου είναι ένα ζήτημα εθνικής σημασίας, που πρέπει να απασχολεί την πολιτεία πέρα από τις εποχιακές κινητοποιήσεις των αγροτών.

Το δημογραφικό πρόβλημα της υπαίθρου

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε ειδικά στο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, επισημαίνοντας ότι η πόλη της Καστοριάς και τα χωριά του νομού ερημώνουν. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχουν νέα παιδιά και δουλειές που να μπορούν να τα κρατήσουν στον τόπο τους.

Η συρρίκνωση της αγροτικής παραγωγής συνδέεται άμεσα με την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την αδυναμία συγκράτησης των νέων ανθρώπων. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ υπογράμμισε πως «αν δεν υπάρχει πρωτογενής παραγωγή, δεν υπάρχει ύπαιθρος», καθιστώντας σαφή τη σύνδεση μεταξύ της αγροτικής ανάπτυξης και της δημογραφικής επιβίωσης των αγροτικών περιοχών.

Προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στο υφιστάμενο μοντέλο διαχείρισης των αγροτικών επιδοτήσεων, κάνοντας λόγο για «πελατειακά δίκτυα που λεηλατούν τις επιδοτήσεις». Πρότεινε μια διαφορετική αντιμετώπιση του αγρότη και του κτηνοτρόφου, η οποία θα ξεπερνά τη λογική των πελατειακών σχέσεων.

Επανέφερε την πρόταση για τη δημιουργία ενός Αγροτικού και Γεωργικού Επιμελητηρίου. Μέσω αυτού του θεσμού, οι ίδιοι οι παραγωγοί θα συμμετέχουν ουσιαστικά, μαζί με την πολιτεία, στη διαμόρφωση της στρατηγικής για την κτηνοτροφία και τη γεωργία, δίνοντας φωνή και δύναμη στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο.

Μείωση κόστους παραγωγής και υποδομές

Ως βασική προτεραιότητα, ο κ. Τσίπρας έθεσε τη ριζική μείωση του κόστους παραγωγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, όπως εξήγησε, μέσω της ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων. Παράλληλα, πρότεινε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, με στόχο τη μείωση του κόστους άρδευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο φράγμα του Νεστορίου, του οποίου η κατασκευή παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και δεκαπέντε χρόνια, παρόλο που έχει δημοπρατηθεί. Η ολοκλήρωση τέτοιων έργων κρίνεται απαραίτητη για την ανακούφιση των παραγωγών της περιοχής.

Συνάντηση με μαθητές

Στο περιθώριο των επισκέψεών του, ο Αλέξης Τσίπρας είχε μια συνάντηση με μια ομάδα μαθητών του Λυκείου. Οι μαθητές του έθεσαν το θέμα της αλλαγής του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για το εκπαιδευτικό σύστημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis