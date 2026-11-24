Η κυβέρνηση στρέφει την προσοχή της στη Θεσσαλία, επιδιώκοντας να αποφύγει τις κινητοποιήσεις των αγροτών που έχουν απειλήσει να κατεβάσουν τα τρακτέρ στους δρόμους μέσα στις γιορτές. Στο πλαίσιο αυτό, έχει δεσμευτεί για την καταβολή «γενναίας» προκαταβολής κοινοτικών ενισχύσεων σε περίπου 500.000 δικαιούχους έως τις 30 Νοεμβρίου, με στόχο να κατευνάσει το βαρύ κλίμα που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα.

Οι δεσμεύσεις για τις κοινοτικές ενισχύσεις

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς, έχει διαβεβαιώσει ότι κανένας δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων δεν θα χάσει τα ποσά που δικαιούται. Αυτή η διαβεβαίωση δίνεται εν μέσω καθυστερήσεων που έχουν καταγραφεί στη διαδικασία του ΟΣΔΕ 2026 και αφορούν τις επικείμενες πληρωμές για τους αγρότες.

Το ραντεβού για την πληρωμή της προκαταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων έχει οριστεί ως ορόσημο στις 30 Νοεμβρίου. Στελέχη της κυβέρνησης δηλώνουν ότι η προκαταβολή θα είναι «γενναία» και θα αφορά περίπου 500.000 δικαιούχους. Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθούν οι πληρωμές έως το τέλος του έτους.

Κινητοποιήσεις και αιτήματα των αγροτών

Οι αγρότες έχουν ήδη ξεκινήσει δράσεις. Χθες το βράδυ, 23 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στην Αγιά της Λάρισας. Σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2026, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς και μελισσοκόμοι αναμένεται να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία στους κεντρικούς δρόμους του Βόλου και να διανυκτερεύσουν στο λιμάνι της πόλης.

Οι τελικές αποφάσεις για το αν θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις μέσα στον γιορτινό Δεκέμβριο θα ληφθούν στις 6 Δεκεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια πανελλαδικής σύσκεψης στη Νίκαια της Λάρισας.

Τα αιτήματα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα δεν περιορίζονται μόνο στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων. Θέτουν «στο τραπέζι» και το αίτημα για σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή. Επιπλέον, διαμαρτύρονται για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους, καθώς και για τις καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις μετά τη θεομηνία του «Ντάνιελ».

Το στοίχημα της αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Ένα επιπλέον «στοίχημα» για την κυβέρνηση αποτελεί η άμεση ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από την καταστροφή του «Ντάνιελ». Η αποχώρηση της ολλανδικής εταιρείας HVA International, η οποία είχε αναλάβει να εκπονήσει μελέτες για την ανασυγκρότηση και την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας, δημιουργεί νέες εμπλοκές στη διαδικασία.

Το πολιτικό διακύβευμα ενόψει εκλογών

Σε προεκλογικό χρόνο, η κυβέρνηση επιθυμεί να αποφύγει μία νέα αντιπαράθεση με τους αγρότες και την παρουσία τρακτέρ στους δρόμους, ειδικά μέσα στα Χριστούγεννα. Το πολιτικό κόστος σε αυτό το χρονικό σημείο θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερο βάρος.

Οι αγρότες αποτελούν ένα ευαίσθητο εκλογικό κοινό. Στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές του 2023, ωστόσο στις ευρωεκλογές του 2024 της «έστρεψαν την πλάτη». Παράλληλα, οι «πληγές» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το «φαγοπότι ολίγων σε βάρος των πολλών» παραμένουν ανοιχτές.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διαχειριστεί την κατάσταση μέσω προσωπικών επαφών των βουλευτών της Θεσσαλίας, καθώς και κομματικών στελεχών, προκειμένου να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες και να κατευνάσει τις αντιδράσεις τους.

Με πληροφορίες από: Newsit