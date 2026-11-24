Η ελληνική κυβέρνηση προβάλλει θριαμβολογικά στοιχεία ανάπτυξης, ωστόσο η πραγματικότητα για τον μέσο Έλληνα εργαζόμενο και συνταξιούχο χαρακτηρίζεται από απόγνωση. Οι υψηλές τιμές καθιστούν τα βασικά αγαθά είδη πολυτελείας, με τον πληθωρισμό να σπάει ρεκόρ. Αυτή η κατάσταση έρχεται μετά από μια δεκαετή κρίση και μνημόνια, με τους πολίτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια.

Οικονομικοί δείκτες και αποκλίσεις εκτιμήσεων

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2027 που συνέταξε η κυβέρνηση, οι εκτιμήσεις για την οικονομία περιλαμβάνουν ανάπτυξη 2,3%, ιδιωτική κατανάλωση 1,5% και δημόσια κατανάλωση 1,4%. Παράλληλα, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναμένονται να φτάσουν το 7,9%.

Ωστόσο, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις. Η Κομισιόν προβλέπει ανάπτυξη 1,5%, ιδιωτική κατανάλωση 1,3% και δημόσια κατανάλωση 0,5%. Όσον αφορά τις επενδύσεις, οι εκτιμήσεις της Επιτροπής ανέρχονται σε 2,5%, ενώ για την παραγωγικότητα της εργασίας προβλέπεται 1,5% έναντι 1,3% για το 2026 και 1,9% έναντι 1,1%.

Η καθημερινότητα των πολιτών και η ακρίβεια

Ενώ η κυβέρνηση αναφέρεται σε δείκτες ανάπτυξης, ο μέσος Έλληνας εργαζόμενος και συνταξιούχος βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα. Οι υψηλές τιμές έχουν οδηγήσει σε απόγνωση, καθώς τα βασικά αγαθά έχουν μετατραπεί σε είδη πολυτελείας. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται ως περίεργη, δεδομένου ότι η χώρα θεωρείται «νικήτρια» της μεταμνημονιακής εποχής, αλλά οι πολίτες φέρονται να είναι οι πιο εξαθλιωμένοι.

Ο πληθωρισμός καταγράφει ρεκόρ, επηρεάζοντας άμεσα την αγοραστική δύναμη. Πολλοί πολίτες αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η πληρωμή του ρεύματος ή η αγορά των απαραίτητων ψώνιων για το νοικοκυριό τους. Οι μισθοί δεν επαρκούν για τα αναγκαία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον οικονομικής δυσπραγίας.

Κέρδη επιχειρήσεων και οι τιμές στην αγορά

Την ίδια περίοδο που οι πολίτες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, οι εταιρείες ενέργειας και τα σούπερ μάρκετ εμφανίζουν κέρδη ρεκόρ. Αυτό το φαινόμενο δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πώς πολυεθνικές εταιρείες μπορούν να θησαυρίζουν σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται ως «πτωχευμένη», ενώ οι κάτοικοί της φτωχαίνουν.

Επιπλέον, οι Έλληνες καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για προϊόντα που διατίθενται σε χαμηλότερο κόστος σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαφορά στις τιμές θεωρείται απόδειξη κυβερνητικής ανοχής, ή ακόμα και συνενοχής, στην επιχειρηματική εκμετάλλευση. Η κατάσταση αυτή αποδίδεται σε μια «άρρωστη οικονομία» και μια «διεφθαρμένη αγορά» που πριμοδοτεί την απληστία.

Κυβερνητικές πολιτικές και η διαχείριση της κατάστασης

Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση, μέσω των πολιτικών της, φαίνεται να αποφεύγει την αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας. Αντί να επιβάλει πραγματικούς ελέγχους και να τιμωρήσει τους κερδοσκόπους, επιλέγει να μεταθέτει την ευθύνη και να διατηρεί μια αυταπάτη «δημοσιονομικής πειθαρχίας».

Οι ενέργειες της κυβέρνησης περιλαμβάνουν την εφαρμογή «καλαθιών» που, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, απλώς καμουφλάρουν την τραγική κατάσταση αντί να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση. Παράλληλα, προσφέρονται υποσχέσεις, χωρίς ωστόσο να αντιμετωπίζεται η ρίζα του προβλήματος.

Το «καλάθι του νοικοκυριού» και η φορολογία

Το μέτρο του «καλαθιού του νοικοκυριού», αντί να προστατεύει τους καταναλωτές, φέρεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσοτήτων των προϊόντων, ενώ οι τιμές παραμένουν οι ίδιες ή αυξάνονται. Αυτό υποδηλώνει ότι η αποτελεσματικότητα του μέτρου στην ανακούφιση των πολιτών είναι περιορισμένη.

Επιπλέον, τα χρήματα που συλλέγονται από τον αυξημένο ΦΠΑ και τους φόρους στα καύσιμα και την ενέργεια, δεν μεταφράζονται σε ανακούφιση για τον πολίτη. Αντίθετα, αυτά τα έσοδα φαίνεται να διατίθενται σε «άσκοπες δαπάνες» και «πολιτικές επιδοτήσεων» που δεν αγγίζουν το κύριο πρόβλημα της ακρίβειας και της οικονομικής δυσπραγίας των νοικοκυριών.

Το διακύβευμα των προσεχών εκλογών

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι προσεχείς εκλογές αναδεικνύονται ως μια κρίσιμη στιγμή για την κοινωνία. Περιγράφονται ως η «τελευταία ελπίδα» για τους πολίτες να απορρίψουν την αδράνεια που παρατηρείται και να απαιτήσουν πολιτικές που θα αντιμετωπίσουν τη ρίζα της αισχροκέρδειας.

Ζητείται μία κυβέρνηση που θα παρέμβει ενεργά για την προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές και την επιχειρηματική εκμετάλλευση. Η ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις και αλλαγή στην οικονομική πολιτική τίθεται ως βασικό αίτημα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki