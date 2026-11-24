Τα επικοινωνιακά φάλτσα του Μαξίμου, οι εμφύλιοι στην αντιπολίτευση και ο αγώνας δρόμου πριν από τα αγροτικά μπλόκα βρέθηκαν στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων. Ειδικότερα, ένα βίντεο που προωθούσε το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, με αναφορά στο βίαιο παιχνίδι Grand Theft Auto 6, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ενώ η διαμάχη για τη σημαία του Πολυτεχνείου αναζωπυρώθηκε.

Η «γκάφα» με το grand theft auto 6 και το επίδομα

Μια επικοινωνιακή ενέργεια της ομάδας του Νίκου Ρωμανού, διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού, προκάλεσε συζητήσεις. Επρόκειτο για ένα βιντεάκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο υποτίθεται ότι πρόβαλλε το 400άρι επίδομα στους συνταξιούχους. Η αναφορά γινόταν στο παιχνίδι Grand Theft Auto 6, ένα βίαιο και ακατάλληλο για παιδιά παιχνίδι.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός φέρεται να μην γνώριζε καν για ποιο πράγμα μιλούσε, καθώς τέτοιες ενέργειες ετοιμάζονται από συμβούλους και οι πολιτικοί απλώς «παίζουν» τον ρόλο τους. Η ομάδα του Νίκου Ρωμανού πιθανόν θεώρησε ότι η αναφορά στο παιχνίδι θα προκαλούσε ενδιαφέρον και θα αναδείκνυε το επίδομα. Ωστόσο, οι «Μαρίες Αντουανέτες» του Μαξίμου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, δεν υπολόγισαν το ακατάλληλο περιεχόμενο του παιχνιδιού, αλλά και το κόστος του. Το Grand Theft Auto 6 κοστίζει περίπου 100 ευρώ, ενώ η κονσόλα που απαιτείται για να παιχτεί φτάνει τα 600 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες, αντί να τους μείνει κάτι από το βοήθημα των 400 ευρώ, θα χρεώνονταν για να κάνουν ένα τέτοιο δώρο στα εγγόνια τους.

Η διαμάχη για τη σημαία του πολυτεχνείου

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε αφορά τη σημαία του Πολυτεχνείου και το ζήτημα της «ιδιοκτησίας» της. Το σύμβολο αυτό της αντίστασης δόθηκε κάποια στιγμή, υπό συγκεκριμένες συνθήκες της διαλυμένης ΕΦΕΕ, στην ΠΑΣΠ για φύλαξη. Ωστόσο, τονίζεται ότι η σημαία προφανώς δεν αποτελεί ιδιοκτησία της ΠΑΣΠ ούτε κανενός άλλου φορέα. Επιπλέον, δεν μπορεί να «υπολογίζεται» για κομματικά και εσωκομματικά σόου.

Για να τερματιστεί οποιαδήποτε κουβέντα, διαφωνία και έριδα γύρω από το θέμα, προτείνεται η ΠΑΣΠ και το ΠΑΣΟΚ να παραδώσουν τη σημαία στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967–1974 (ΣΦΕΑ). Ο ΣΦΕΑ θεωρείται ο φορέας που «δικαιούται» περισσότερο από τον οποιονδήποτε άλλο να έχει τη σημαία. Μια τέτοια κίνηση εκτιμάται ότι θα ωφελήσει και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ, καθώς η ηγεσία του δεν θα βλέπει «φαντάσματα» και «συνωμοσίες».

Εσωκομματικές εντάσεις στο ΠΑΣΟΚ

Στο πλαίσιο των εσωκομματικών «εμφυλίων» που αναφέρθηκαν, το ΠΑΣΟΚ έχει τουλάχιστον τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος διατηρεί μια σχετικά ψύχραιμη στάση. Ο κ. Τσουκαλάς ξεχωρίζει ανάμεσα σε «αλλόφρονες» φωνές, καθώς δεν ταυτίζει κάθε διαφορετική άποψη με την ύπαρξη «ξένου δακτύλου».

Η στάση του κρίνεται θετικά μέσα στο κλίμα των εντάσεων που επικρατούν στο κόμμα, προσφέροντας μια νότα ψυχραιμίας σε ένα περιβάλλον έντονων διαφωνιών. Αυτή η προσέγγιση θεωρείται σημαντική για την εσωτερική συνοχή.

Η αντιπαράθεση σύριζα και ελάς

Μιας και μιλάμε για εμφύλιους, περίοπτη θέση στο πολιτικό πάλκο διεκδικεί και αυτός ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την ΕΛΑΣ. Η αντιπαράθεση αυτή προστίθεται στο γενικότερο κλίμα των «εμφυλίων» που παρατηρούνται στην αντιπολίτευση.

Αυτή η διαμάχη αναδεικνύει τις εσωτερικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς οι εντάσεις αυτές απασχολούν την πολιτική σκηνή.

Με πληροφορίες από: Topontiki