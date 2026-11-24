Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ολοκλήρωσε σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, την πενθήμερη επίσκεψή της στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια της παραμονής της, παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την ενίσχυση των υποτροφιών και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων φοίτησης των νέων της ομογένειας στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Επαφές και επισκέψεις σε σχολεία της ομογένειας

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η Σοφία Ζαχαράκη πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Columbia, καθώς και με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και φορέων της ελληνικής ομογένειας. Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την προώθηση των εκπαιδευτικών ζητημάτων.

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, η υπουργός επισκέφθηκε δύο σημαντικά ομογενειακά σχολεία. Πρόκειται για το Hellenic Classical Charter School, το οποίο βρίσκεται στο Παρκ Σλοπ του Μπρούκλιν, και το Ημερήσιο Λύκειο του Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια. Εκεί, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές, διευθυντές και εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και όσων υπηρετούν σε ομογενειακά σχολεία.

Οι πέντε βασικές προτεραιότητες του υπουργείου

Η Σοφία Ζαχαράκη ενέταξε την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό στις πέντε βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας. Απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στην έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων και των τμημάτων ελληνικής γλώσσας της ομογένειας, κάτι που αποτελεί κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού.

Στον σχεδιασμό του υπουργείου περιλαμβάνεται επίσης η ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, η εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για υποτροφίες, καθώς και η διεύρυνση των δυνατοτήτων φοίτησης των νέων της ομογένειας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτές οι ενέργειες αποσκοπούν στην περαιτέρω σύνδεση της ομογένειας με την Ελλάδα μέσω της εκπαίδευσης.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών και φοιτητικές εστίες

Σύμφωνα με την υπουργό, οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό ξεπερνούν συνολικά τις 750. Από αυτές, οι 16 αποσπάσεις αφορούν ειδικά τη Νέα Υόρκη, ενισχύοντας το εκπαιδευτικό προσωπικό των ομογενειακών σχολείων της περιοχής. Η σχετική υπουργική απόφαση εκδόθηκε φέτος νωρίτερα από κάθε προηγούμενη χρονιά, με το υπουργείο να επιδιώκει τη διατήρηση αυτής της πρακτικής για τα επόμενα έτη.

Η έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων για τις αποσπάσεις διευκολύνει σημαντικά την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, τους παρέχει μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για τη διευθέτηση ζητημάτων στέγασης και την έκδοση βίζας, εξασφαλίζοντας ομαλότερη μετάβαση και εγκατάσταση. Επιπλέον, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών με συνολική δυναμικότητα άνω των 8.000 κλινών.

Βελτίωση της διδασκαλίας και των υποδομών

Στις υπόλοιπες προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής που παρουσίασε η υπουργός, συμπεριλήφθηκαν οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών, ένα μέτρο που κρίνεται απαραίτητο για τη σταθερότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Επίσης, δίνεται έμφαση στη βελτίωση του περιεχομένου της διδασκαλίας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, ώστε να δημιουργηθούν σύγχρονα και λειτουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Τέλος, το υπουργείο στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφέροντας ένα καλύτερο πλαίσιο για τους φοιτητές.

Ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους

Η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε τη σημασία της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση για κάθε παιδί, ανεξαρτήτως του τόπου γέννησής του. «Κάθε παιδί, όπου και αν έχει γεννηθεί, να μπορέσει να έχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην αναφορά της, συμπεριέλαβε τους μαθητές ενός μικρού σχολείου στα Άγραφα Ευρυτανίας, τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και εκείνα της ομογένειας που παρακολουθούν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ολιστική προσέγγιση του υπουργείου στην εκπαίδευση.

Χρηματοδότηση και θεσμικός ρόλος

Στο πλαίσιο των συζητήσεων, αναφέρθηκε επίσης η χρηματοδότηση της ομογενειακής εκπαίδευσης, ένα κρίσιμο ζήτημα για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ελληνικών σχολείων στο εξωτερικό. Επιπλέον, συζητήθηκε ο θεσμικός ρόλος των συντονιστών εκπαίδευσης στα Γενικά Προξενεία, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

Με πληροφορίες από: Enikos